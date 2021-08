10 positivi al Covid, poi la fuga nella notte: bufera sui giocatori francesi

In fuga verso la Francia senza essersi sottoposti ai tamponi molecolari. Gli atleti della nazionale francese di football americano se ne sono andati in piena notte dall'hotel di Reggio Emilia nel quale alloggiavano da una settimana, senza avvertire il titolare della struttura e senza avvertire l'Ausl territoriale, nonostante nove giocatori e un allenatore fossero risultati positivi al Covid-19.

L'attesa semifinale del Campionato Europeo di football americano tra Italia e Francia non si giocherà. Una decisione obbligata, quella di annullare il match, che desta grande amarezza, visto l'enorme sforzo profuso dalla federazione. I campioni d’Europa in carica si trovavano a Reggio Emilia per allenarsi nei campi della squadra cittadina degli Hogs in vista della semifinale del campionato europeo Italia-Francia che si sarebbe dovuta giocare ieri sera a Piacenza.

La fuga nella notte

Nella nazionale francese di football americano, da una settimana nella Città del Tricolore per allenarsi nei campi di via Agosti degli Hogs Reggio in vista della semifinale del campionato Europeo che sabato sera si sarebbe dovuta giocare a Piacenza, sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid. Sarebbero in totale nove giocatori ed un tecnico dello staff.

Le positività sono emerse attraverso l’esame di tamponi rapidi antigenici nell’ambito di controlli interni che da protocollo vengono effettuati dalle società sportive. L’Ausl di Reggio quindi non ha aperto alcuna pratica sui casi e ha solamente appreso la notizia. La positività al tampone antigenico non comporta la quarantena obbligatoria, che scatta solo in caso di positività anche al conseguente tampone molecolare. A quel punto ci si aspettava che i francesi si sottoponessero ai molecolari ma così non è stato. La nazionale ha lasciato le proprie stanze (aveva prenotato gran parte dell’albergo Airone di via Dell’Aeronautica in città ndr) ed è salita sul pullman direzione Francia, senza avvertire il titolare dell’albergo e senza avvertire l'Ausl territoriale. La partenza a sorpresa nottetempo ha lasciato piuttosto stupite le istituzioni reggiane.

Situazione sotto controllo

L'Ausl di Reggio, che parla di una situazione sotto controllo e invita a non allarmarsi per la possibile nascita di focolai, ha già iniziato a tracciare i contatti che gli atleti hanno avuto in questi giorni: una delegazione della nazionale era stata ricevuta nella Sala del Tricolore in municipio e inoltre alcuni giocatori della Reggiana calcio hanno pranzato nello stesso hotel nelle ore in cui si trovavano lì i francesi, motivo per cui ieri è stata annullata anche l’amichevole Brescia-Reggiana. Allo stesso modo i calciatori granata sono stati sottoposti ad ulteriori controlli nelle scorse ore.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?