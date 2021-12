Nuovo scandalo nel calcio, indagati due procuratori big. Documenti chiesti a 11 club

Un'altra bufera sul mondo del calcio, questa volta non legata all'inchiesta sulle plusvalenze. Due procuratori, l'albanese Fali Ramadani e Pietro Chiodi, sono indagati per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. Secondo l'ipotesi accusatoria della procura di Milano, Fali non avrebbe dichiarato in Italia i proventi della compravendita di giocatori e allenatori, realizzate grazie a Chiodi.

Perquisizioni della Guardia di finanza negli uffici di Chiodi e, al contempo, richieste di consegna documenti nei confronti di undici club, tra Serie A e B: Inter, Juventus, Milan, Torino, Fiorentina, Roma, Napoli, Verona, Spal, Cagliari e Frosinone.

Sono diverse le operazioni di mercato su cui gli investigatori del nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf vogliono fare luce. Tra queste quelle che hanno portato Miralem Pjanic dalla Juventus al Barcellona e Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus.

Tra i professionisti assistiti dalla Lian Sports Group di Ramadani figurano, oltre Koulibaly, Chiesa e Pjanic, anche il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, Ante Rebic (Milan), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Ivan Perisic e Samir Handanovic (Inter).