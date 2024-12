Obiettivo tutti i Gp. "Se non vincerò io, lo farà Bagnaia"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un piede nel recente passato di successi e lo sguardo dritto al futuro e alle nuove sfide. Questo il succo di Campioni in festa, celebrazione della straordinaria stagione Ducati andata in scena l'altra sera a Bologna, con protagonisti i piloti di ieri e quelli di domani. Inevitabile passerella per Jorge Martin, campione della MotoGP in partenza, e occhi puntati su Marc Marquez, arrivato ad affiancare Pecco Bagnaia nella squadra ufficiale.

Dopo il passaggio obbligato tra le fila del Team Gresini, fruttato tre vittorie e il terzo posto nella classifica generale, lo spagnolo sa di avere la chance di tornare numero uno. «Sono esattamente nel posto che cercavo. Quello dove volevo essere» è andato dritto al punto Marquez. Ora ha tutto quel che gli serve, comprese le attenzioni del Direttore Generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna che lo ha fortemente voluto. «Quando vedi un campione guidare la tua moto è sempre un'emozione forte» è stato il suo commento al primo test di Marc da ufficiale, ed il pensiero è andato al 2025 con lui e Bagnaia sotto lo stesso tetto. «Sono due grandi campioni e sanno entrambi cosa serve per vincere un mondiale». In MotoGP Bagnaia ne ha conquistati due e Marquez sei, prima dell'infortunio che ha frenato per anni la sua corsa. Ora può riprenderla e puntare ai 9 titoli, tanti quanti Valentino Rossi «Se non vincerò io, vincerà Bagnaia, e se non vincerà lui vincerò io.

Questo sarà l'obiettivo del team». L'intenzione è quella di lasciare agli altri soltanto le briciole. E giocarsela in famiglia. Quanto questo avverrà in armonia, è uno dei temi che ci terranno incollati alla MotoGP il prossimo anno.