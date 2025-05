La marcia di Superga e quel no di Cairo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'anniversario della tragedia di Superga, avvenuta il 4 maggio 1949. Ma anche una marcia per dirsi orgogliosamente granata e per fare capire una volta di più al presidente Cairo di non essere più gradito. Il (deluso) popolo del Toro vivrà oggi una giornata particolare, ricordando gli Invincibili scomparsi 76 anni fa («patrimonio di valori da custodire con cura così il presidente della Figc Gravina - una squadra leggendaria entrata a pieno diritto nella storia del nostro Paese») ma anche volendo fare diventare l'odierno 4 maggio un momento di ripartenza. Così, dal glorioso stadio Filadelfia alla Mole e passando per i luoghi simbolo del Toro nella sua città, la giornata si colorerà di granata con una marcia che i tifosi stanno programmando dal novembre scorso, dopo averla dovuta annullare per motivi di ordine pubblico lo scorso 3 dicembre, giorno del compleanno della società. Partirà allora oggi - dal luogo in cui è nato il club granata, l'ex Birreria Voigt da tempo diventato Bar Norman - la manifestazione organizzata dalla Curva Maratona e della Primavera: alle ore 10, da via Pietro Micca, il serpentone raggiungerà poi piazza Modena, ovvero la partenza della Tranvia Sassi-Superga.

Non mancherà ovviamente nemmeno la parte istituzionale delle celebrazioni del Grande Torino: alle 9 il Filadelfia aprirà le porte del Cortile della Memoria, mentre alle 12 si terrà al Cimitero Monumentale la commemorazione ufficiale con la benedizione dei sepolcri granata alla presenza dei familiari delle vittime e dello stesso Cairo, invitato a non recarsi a Superga dove alle 17 sarà celebrata la Messa solenne in ricordo

delle vittime della tragedia. Subito dopo il capitano Zapata leggerà per la prima volta alla lapide i nomi dei caduti. Dalle 22, Torino renderà omaggio ai propri Campioni e colorerà di granata anche i principali ponti sul Po.