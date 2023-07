Oggi pole e nuovo format La Ferrari bene e fa... acquisti

Potrebbe anche esserci un sabato diverso, senza Verstappen in pole. Questo, almeno, è quanto promette la prima giornata di prove ungheresi. Ad attaccare il trono di Max che ha già collezionato 8 partenze davanti a tutti fin qui, ci sarà soprattutto Leclerc su una pista che si adatta bene alla SF-23. Charles è già il più veloce anche se solo di 15 millesimi su Norris con una McLaren ancora in palla. «Non significa nulla, ma è sempre meglio essere davanti che inseguire», ha detto Vasseur. La pole oggi si giocherà con regole diverse dal solito. La F1 sperimenta un nuovo format con l'obbligo di montare Pirelli dure in Q1, medie in Q2 e morbide in Q3. Un sistema per risparmiare due set di gomme a weekend per ogni pilota (da 13 a 11) che però i piloti hanno già criticato perché vorrebbero avere ancora quei due set in più per le prove libere.

La prima giornata di prove, dopo la pioggia del mattino e l'assurda uscita di pista, con tanto di crash, di Perez nel primo giro, ci ha regalato una classifica strana con le Red Bull lontane, alle prese con qualche difficoltà dovuta ad una certa instabilità al posteriore (e un problema alla batteria nel giro veloce). Max avrà una notte e un'ora di prove in pista per trovare il bilanciamento giusto prima delle qualifiche. Intanto radio mercato (il sito formu1a.uno) segnala un colpo Ferrari, l'ingaggio di Loic Serra, ingegnere francese e Performance Director della Mercedes. Nessuno conferma. Sarebbe in bel colpo firmato Vasseur, anche se fino all'anno prossimo il nuovo arrivato non potrebbe lavorare a Maranello. Basta aver pazienza. Qualità indispensabile per i ferraristi dei tempi moderni. Tv: oggi dir. Sky e Tv8 pole ore 16, domani Gp alle 15.