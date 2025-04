Amstel Gold Race: Pogacar favorito

Ascolta ora 00:00 00:00

Con certi corridori ci si diverte a prescindere, su un percorso come quello dell'Amstel Gold Race lo spettacolo è assicurato. Corsa spumeggiante e briosa, gasosa e fluente: arrembante. Si corre oggi nel Limburgo olandese la corsa della birra, il primo atto della settimana delle Ardenne che ci porterà alla Freccia Vallone di mercoledì e alla Liegi di domenica. Percorso tradizionale, da Maastricht a Valkenburg, 256 chilometri (3.500 metri di dislivello): 34 le collinette proposte da un percorso che alla lunga stronca le gambe e annebbia la vista. La più iconica resta il Cauberg, quest'anno riproposto anche come esame finale: saranno così tre i passaggi su uno strappo breve e secco dove per tradizione si decidono i destini della corsa.

Su un percorso toboga, fatto di strade strette in un su e giù continuo, Tadej Pogacar è chiaramente e ancora una volta l'uomo da battere, anche perché qui inutile dirlo due anni fa ha corso per la prima volta e ha vinto. Ci sarà anche un altro fenomeno, il belga Remco Evenepoel tornato alle corse venerdì alla Freccia del Brabante dopo quattro mesi di inattività per un grave incidente e alla prima uscita stagionale ha vinto battendo paperino Wout Van Aert. «Se non pensassi di poterlo battere, non mi sarei proprio presentato» ha spiegato giovedì scorso ai cronisti quando ha anche svelato di essersi avvicinato all'Islam assieme a Oumi, la moglie belga di origini marocchine. «Sì, all'Islam. Mi aiuta ad affrontare la vita. È molto bello», ha detto. Loro sono i fari, i due talenti nati pronti che non amano farsi attendere.

Proveranno ad inseguirli il britannico Tom Pidcock, così come l'eterno piazzato, Van Aert, che prima o poi spera di tornare a vincere. Appena sotto lo svizzero Marc Hirschi e il talento 22enne Thibau Nys. Il folletto irlandese Ben Healy e il nostro Simone Velasco. Tv: diretta su Eurosport dalle 14.30.