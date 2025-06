Paolini spreca e saluta Parigi

Ascolta ora 00:00 00:00

Stavolta Jasmine Paolini (nella foto) non sorride. C'è delusione per la vincitrice degli Internazionali d'Italia, uscita di scena con grande rammarico al Roland Garros. La numero quattro del mondo è stata battuta dall'ucraina Elina Svitolina, dopo aver sprecato tre match point per andare ai quarti. «Abbiamo giocato una partita di alto livello. Elina non molla mai, io ho commesso parecchi errori», spiega Paolini.

L'azzurra, avanti di un set, ha perso 4-6, 7-6(6), 6-1 e saluta Parigi, almeno nel torneo di singolare. Con Sara Errani, la toscana affronterà domani agli ottavi Beatriz Haddad Maia e Laura Siegemund.

«L'obiettivo adesso è fare bene in doppio», rilancia Jasmine. I rimpianti dunque non mancano per la finalista dello scorso anno, che domani avrebbe ritrovato l'avversaria dell'ultimo atto del 2025, ovvero la polacca Swiatek. E invece dall'altro lato della rete ci sarà mamma Svitolina. Sposata da quasi quattro anni con il collega francese Gael Monfils, nell'ottobre 2022 ha dato alla luce Skai. L'ucraina, ex numero tre del mondo, è tornata a lasciare il segno nel circuito maggiore proprio quest'anno, nel Wta 250 di Rouen, sempre in Francia.

Ma il pensiero va sempre al suo popolo ferito. «Mia nonna risiede a Odessa, penso a lei ogni giorno e non è facile riuscire a restare concentrata sul tennis», ammise in un'intervista.

Sarà proprio un russo il rivale di Jannik Sinner, a caccia dei quarti di finale. Ovvero Andrey Rublev. La sfida è prevista nel campo Philippe Chatrier e non inizierà prima delle 20.

15. Nove i precedenti tra l'azzurro e il russo, con Sinner che in vantaggio per 6-3.

I due si sono sfidati per due volte negli Slam, al Roland Garros 2022 e all'Australian Open 2024, ed è finita con una vittoria per parte.