Olimpia Milano vince a Trento: è in semifinale. Ora sfida Brescia

Trotterellando sulla via dei peccatori l'Armani si guadagna la 21^ semifinale scudetto del basket moderno strangolando nel suo rosario di buoni tiri quel che restava di Trento dopo la pugnalata in gara uno che aveva fatto tremare la gran casa. Nei due tempi centrali (10-17 11-28) si decide gara quattro nel nido sguarnito delle aquile di Galbiati, quella che chiude la bella e difficile stagione trentina e mette Milano in trincea per una semifinale contro Brescia che non sembra proprio facile come scopriremo da sabato prossimo perché la squadra di Magro ha dimostrato contro Pistoia di aver ritrovato Della Valle e di avere peso al centro dove Milano soffre. Difficile giudicare una partita durata 10 minuti, 22-21, chiusa sul 69-83 quando Milano, ancora senza Shields, si è liberata dei peccati imprigionando un attacco depresso dalla poca mira con il tiro da 3 ( 7 su 29 alla fine), trovando risposte interessanti oltre che da Melli e Napier anche dal totem Hines, dal Ricci risanato e da Voigtmann, con Tonut, Mirotic e Flaccadori liberi di godere di una merenda sull'erba di una difesa trentina senza sostanza. Stasera al Taliercio e domani alla Fiera bolognese, invece, sempre in diretta TV su Eurosport e DMAX, scopriremo come Reyer Venezia e Virtus Segafredo espieranno le loro colpe in gara cinque contro Reggio Emilia e Tortona sfruttando il campo di casa.

Play off dove peccare sembra più facile che convincere e noi nasconderemo nelle semifinali che partiranno venerdì e sabato l'amarezza europea mentre nel fine settimana a Berlino le grandi vere si giocheranno l'Eurolega che in semifinale vedrà il Panathinaikos contro il Fenerbahce e l'Olympiakos nella sfida ai favoriti del Real Madrid.