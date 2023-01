Olimpia travolgente, è aggancio in vetta

Il derby d'Italia è biancorosso. Il 2023 parte col botto per l'Olimpia Milano, che non ha soltanto espugnato il campo della Segafredo Arena di Bologna con il punteggio di 96-74, ma ha anche agganciato in vetta alla classifica proprio la Virtus, standole davanti in virtù della vittoria nello scontro diretto. Una prestazione solida da parte della squadra di Ettore Messina (foto), che ha conquistato la terza vittoria consecutiva, dopo quelle ottenute sempre in campionato contro Varese e in Eurolega contro Valencia. È il fattore V, in questo momento, a portare bene a Melli e compagni vestiti di bianco ieri sera.

Nella partita giocata a Bologna e trasmessa in diretta in chiaro su Nove, le due corazzate hanno regalato spettacolo in quella che era il 193° capitolo della sfida infinita della nostra pallacanestro. È stata una gara intensa, giocata su ritmi altissimi. Un match sentito e nel quale l'Olimpia, più coriacea e combattiva, ha mostrato i muscoli sotto canestro con i suoi lunghi. Tanti i rimbalzi in attacco per Milano, che a metà del secondo quarto si è portata sul +16 (20-36), trascinata dalle triple dei due leader italiani, Nicolò Melli e Giampaolo Pippo Ricci. Grande difesa e lucidità le chiavi del primo tempo di un'Armani Milano che è sembrata lontana parente di quella vista in Eurolega, il torneo continentale nel quale ha accumulato anche nove sconfitte consecutive, striscia poi interrotta con la vittoria a Belgrado. Dove ha mosso i primi passi lo scatenato Milos Teodosic (già 13 punti a metà incontro, poi uscito per 5 falli), che ha riportato la Virtus a -8. Ma un'Olimpia sempre più in fiducia è stata brava a non disunirsi in difesa nel secondo tempo, mentre in attacco ci ha pensato lo statunitense-ugandese Brandon Davies (23 punti alla fine) a tenere lontana Bologna. L'ex Varese, in stato di grazia, ne ha segnati 11 soltanto nel terzo periodo, aumentando i livelli di nervosismo tra le file dei virtussini.

Nell'ultimo quarto, il vantaggio di Milano ha toccato anche il +22, divario mantenuto nel finale di gara. Insomma, un vero dominio per gli uomini di Ettore Messina, che così hanno vendicato le due sconfitte precedenti - nella semifinale di Supercoppa e nella gara di andata della regular season di Eurolega - e ora si riprendono la testa della classifica, appaiati alla Virtus.

I risultati della 13ª giornata in serie A1: Reggio Emilia-Pesaro 95-76 (giocata il 30/12), Trentino-Brindisi 68-78, Treviso-Venezia 100-93, Varese-Tortona 88-89, Verona-Trieste 88-81, Bologna-Milano 74-96, Scafati-Napoli 96-61, Sassari-Brescia 92-94 dts. Classifica: Milano e Bologna 22; Tortona 18; Trentino, Pesaro, Varese, Venezia e Brescia 14; Scafati e Brindisi 12; Sassari, Verona e Treviso 10; Trieste e Napoli 8; Reggio Emilia 6.