Il Milan ora trema: quando può esplodere la "bomba Kessie"

Il calciomercato si è chiuso da una settimana ma c'è una squadra di Serie A che rischia seriamente di perdere uno dei suoi pilastri: si tratta del Milan e nello specifico di Franck Kessie. L'ivoriano è in scadenza di contratto il 30 giugno del 2022 ma il tanto agognato rinnovo non è ancora arrivato e questo sta tenendo sulle spine i tifosi del Diavolo preoccupati dal suo possibile addio già a gennaio o a giugno a parametro zero seguendo l'onda lunga lasciata da Gigio Donnarumma finito al Psg e Hakan Calhanoglu finito invece ai cugini dell'Inter.

Problema rinnovo

"Quando tornerò dalle Olimpiadi sistemerò tutto", questo quanto dichiarato da Kessie prima di partire per la spedizione in terra nipponica con la sua Costa D'Avorio. In realtà l'ex giocatore di Atalanta e Cesena non ha ancora apposto nessuna firma su un prolungamento di contratto che è rimasto in standy. Secondo quanto riporta Footmercato, infatti, c'è il Psg pronto a fiondarsi sul 24enne di Ouragahio.

Il club dello sceicco Nasser Al-Khelaifi è pronto ad offrire la bellezza di 9 milioni di euro netti a stagione mentre il Milan è arrivato ad offrire poco meno di 7 milioni di euro. Secondo i rumors Kessie protrebbe trasferirsi al Psg già a gennaio a questo punto dando un indennizzo ai rossoneri che non lo perderebbero così a costo zero al 30 giugno come fatto con Donnarumma e Calhanoglu. Maldini e Massara hanno sempre operato nella stessa maniera e con Kessie non verranno fatte eccezioni: sarà il giocatore a scegliere cosa vorrà fare con il Milan che non è disposto a svenarsi per trattenere nessuno alla corte di Stefano Pioli.

Pronto rientro

Kessie tornerà a disposizione di Pioli già a partire dalla sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri alla pari di Zlatan Ibrahimovic ma la situazione è delicata dato che questa questione rinnovo potrebbe disturbare le prossime settimane, almeno fino a gennaio quando riaprirà il calciomercato. Perdere un pilastro come l'ivoriano sarebbe un delitto per un centrocampo che comunque annovera tra gli altri Ismail Bennacer, Tiemoué Bakayoko e Sandro Tonali, oltre a Rade Krunic. Kessie, però, ha dimostrato di essere l'unico punto inamovibile del centrocampo rossonero e per questa ragione il suo rinnovo è di fondamentale importanza: a Maldini il compito di convincerlo nella bontà del progetto rossonero.