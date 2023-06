Orgoglio e tecnologia. Ma l'altro Mondiale?

Ferrari, un grande trionfo ma... Vincere la 24 di Le Mans riempie il cuore e di orgoglio ma... Trionfare nell'edizione del centenario e far risuonare l'Inno in Francia ha sempre quel suo perché ma... Vedere Alessandro Pier Guidi inanellare giri al mattino presto a ritmo di record andando a prendere la Toyota, mentre il compagno James Calado si faceva massaggiare gli avanbracci prima di dargli il cambio, mentre Giovinazzi si riposava il giusto per recuperare energie, mentre i meccanici, perfetti, rimettevano in pista la Rossa numero 51 davanti alla Toyota, rende la dimensione umana e tecnica della vittoria del Cavallino al ritorno cinquant'anni dopo l'addio ma... La nostra voglia di vedere rosso e vincente su quattro ruote ringrazia questi bravi ragazzi e ottimi piloti che in Formula uno hanno avuto vita difficile o addirittura proprio non ci sono passati, respinti o bruciati prima del via, ed è soprattutto per loro e tecnici e meccanici che vien voglia di vedere, sentire, pensare, respirare solo rosso, facendo un po' festa e un po' finta di aver vinto il mondiale di F1 ma...

Non è possibile. Perché in 50 anni di assenza della Ferrari dall'endurance è successo che il mondiale delle monoposto è diventato IL MONDIALE e quello delle gare di durata uno dei mondiali. Non era così quando il Cavallino saltò il recinto per dedicarsi solo alla F1, però è così ora. È così da 40 anni. Per questo quella fortissimamente voluta dal presidente John Elkann, che nell'annunciarla e nel parlarne ha sempre mostrato più partecipazione rispetto alla Ferrari di F1, è una meravigliosa e grande impresa di cui gli va dato atto ma... Perché l'entusiasmo non ci deve far dimenticare che se si torna in una serie dopo decenni e nella stagione del debutto si va sempre a podio, si fa la pole e si vince la gara regina battendo chi la conquistava da 5 anni, significa che la concorrenza è quella che è, che il livello è quello che è... Anche perché, se così non fosse, se il livello agonistico e di competitività del Wec endurance fosse enorme, fosse al livello della F1, vorrebbe dire che a Maranello è stata fatta una scelta precisa a favore di una e a scapito dell'altra, ma... È meglio non pensarlo.