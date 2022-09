"Paghi tu l'altro?". La battuta di Arrivabene sul futuro di Allegri

"Via Allegri? E quello che viene lo paghi tu?" . Questa la battuta di Maurizio Arrivabene a un tifoso che gli chiedeva del futuro dell'attuale tecnico della Juventus.

Nel prepartita di Juve-Benfica a Torino, dopo il pranzo di rito tra le società con protagonisti Agnelli e Arrivabene c'è stato spazio anche per un confronto col sorriso tra i tifosi e l'amministratore delegato del club bianconero. L'incontro, immortalato da vari video, sta diventando virale sui social per un botta e risposta tra il dirigente juventino e un tifoso che gli chiedeva senza fronzoli di mandare via Allegri. "Lo paghi tu quell'altro che viene?" , la replica e la risata di Arrivabene, che con una battuta ha liquidato l'argomento allenatore.

Arrivabene risponde ad un "AllegriOut" con " lo paghi tu quell'altro che viene..? "pic.twitter.com/0VOw6xydA7 — Juanito (@juanito92x) September 14, 2022

Di fatto l'hashtag #AllegriOut è rispuntato anche quest'anno alle prime difficoltà, non solo per i risultati poco soddisfacenti di questo primo scorcio di stagione ma anche per il tasto dolente del gioco sparagnino e poco spettacolare. Al di là della boutade sul discorso economico, per il momento la società mantiene la massima fiducia sul lavoro di Allegri, aspettandosi però chiaramente dei progressi rispetto a quanto visto ad ora, in attesa del rientro di tutti gli infortunati.

Più tardi poi lo Chief Executive Officer bianconero è tornato sulle sue parole nel pre-partita della sfida con il Benfica, ai microfoni di Prime Video. "La mia era una battuta, c'è stata la risata generale di tutti quanti - spiega tornando a quanto accaduto all'uscita dal pranzo ufficiale -. Creare un caso mi sembra grottesco. Bisogna prendere il calcio con leggerezza, prendersi un valium, darsi una calmata e farsi una risata". Frasi che servono a ribadire ancora una volta la posizione della società.

Ma in soldoni quanto costerebbe alla Juve l'esonero? Ebbene nel 2021, dopo un corteggiamento durato mesi, Andrea Agnelli ha blindato il tecnico livornese con un contratto che gli garantisce più di quanto guadagnasse nella sua prima avventura bianconera: quadriennale, quindi fino al 2025, con un ingaggio a sfiorare i nove milioni di euro: sette di fisso e il resto attraverso bonus legati a obiettivi. Un contratto che blinda a doppia mandata la posizione di Allegri: cambiare allenatore costerebbe davvero troppo per le attuali strategie di bilancio della società bianconera.

