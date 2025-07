Papaya e un po' di rosso

L'onore è salvo. Ma solo quello, perchè le McLaren restano su un altro pianeta. La Ferrari può lasciare il Belgio con un mezzo sorriso senza esagerare però. "Abbiamo fatto un passo avanti", assicura il solito ottimista Vasseur. La Scuderia deve ancora capire quanto le ha dato la nuova sospensione posteriore, ma almeno salva l'onore e si regala una settimana di apparente tranquillità prima del gran premio di Ungheria che manderà tutti in ferie. Resta un dubbio: come sarebbe andata a finire se la gara fosse cominciata mezz'ora prima sotto una pioggia non torrenziale come qualcuno ha raccontato (vedi Norris) per rinviare la partenza. "Max aveva un assetto che gli avrebbe permesso di essere più aggressivo sul bagnato e Hamilton che ha regalato una decina di giri vecchia maniera sulle gomme intermedie (da 18° a 7°) che cosa avrebbe potuto fare con una gara davvero bagnata? Purtroppo la Formula 1 di oggi ha perso un po' di coraggio e preferisce tenere all'asciutto i suoi eroi. Giusto pensare alla sicurezza, ma sinceramente, come ha detto Verstappen, si sarebbe potuta cominciare la gara all'ora stabilita dopo un paio di giri dietro Safety Car. "Mancava visibilità è stata la scelta giusta", ha comunque Vasseur. "Sono stati troppo conservativi", ha invece detto Max.

Chi esce meglio dal weekend all'università di Spa è Oscar Piastri che ha raddoppiato il suo vantaggio su Norris andandosi a prendere la vittoria con la manovra più bella (e rischiosa) della gara. Quando la Safety car è rientrata, Norris ha sbagliato a scattare subito permettendo a Oscar di stargli incollato all'Eau Rouge e poi di schizzare davanti dopo il Raidillon e il Kemmel. Una mossa vincente a cui si è aggiunta l'incertezza al box McLaren che ha fatto perdere un paio di secondi a Lando nei confronti del quale il commento di Nico Rosberg è stato impietoso: "Sembrava che dormisse". Per Oscar è l'ottava vittoria in carriera, come Charles Leclerc che però ha corso 101 gare in più. Charles nel primo settimana con la nuova sospensione posteriore ha ottenuto il massimo: terzo in qualifica e terzo in gara, respingendo gli attacchi di Verstappen nella prima parte della gara. Si è anche preso la facoltà di rispolverare un messaggio radio reso famoso da Kimi Raikkonen, proprio qui a Spa, quando al suo ingegnere che gli segnalava "Verstappren è a 12" ha risposto: "Leave me alone". Lasciatemi solo. A quel punto che Verstappen fosse tornato sotto lo aveva visto anche lui negli specchietti.

Anche Hamilton è riuscito a salvare uno dei peggiori weekend della sua vita risalendo fino al 7° posto.

"Chiedo ancora scusa ai tifosi per gli errori del weekend", ha detto un po' più sereno. Il fatto che poi non sia riuscito a passare Albon, racconta l'altra faccia della storia, ma questo forse è dovuto ai limiti della Sf-25 che nessun intervenuto potrà risolvere. Loro restano imprendibili.