Il Psg e l'incognita Donnarumma: da numero 1 a panchinaro?

Eletto il miglior calciatore degli Europei, da quando ha parato il rigore decisivo all'inglese Bukayo Saka che è valsa la vittoria dell'Italia a Wembley, Gigio Donnarumma non ha mai più giocato un solo minuto da portiere titolare con la sua nuova squadra, il Paris Saint Germain, che lo ha voluto a tutti i costi e gli paga uno stipendio netto di 12 milioni di euro l'anno.

Il Donnarumma triste

Dal 7 al 29 agosto, il Psg ha disputato ben quattro gare di campionato vincendole tutte e trovandosi da sola in cima alla classifica della Ligue1 con dodici punti. Donnarumma si è unito al gruppo soltanto dalla terza di campionato ma il titolare è stato sempre Keylor Navas, non proprio l'ultimo arrivato, con Gigio che ha toccato qualche pallone giusto durante i riscaldamenti di ogni partita. Le premesse, però, non erano queste: il club più ricco d'Europa appena ha fiutato l'affare si è voluto accaparrare quello che è e sarà il portiere più forte del mondo per almeno i prossimi dieci anni salvo poi non fargli vedere il campo nemmeno per un minuto. Insomma, da quando ha lasciato il Milan è diventato una riserva fissa ed i perché sono, francamente, incomprensibili. Mister Pochettino prova a gettare acqua sul fuoco affermando che " non sta giocando solo perché è arrivato un po' in ritardo rispetto agli altri nazionali del Psg, solo per questo ". Sarà, ma anche per Gigio le vacanze sono ormai finite da un pezzo.

La sosta di campionato per ripartire

Come una manna dal cielo, i campionati europei osserveranno una sosta fino all'11-12 settembre grazie agli impegni delle rispettive nazionali impegnate alle qualificazioni per Qatar 2022: se il debutto con la maglia del Psg sarà solo una questione di tempo lo scopriremo tra una decina di giorni quando riprenderanno i campionati e soprattutto la Champions e Pochettino dovrà scegliere l'uno o l'altro: chi sarà titolare in Coppa? Chi sarà titolare in Ligue1? Il Psg non è nuovo a gestioni "particolari" tra numeri uno: tre anni fu il caso di Aréola e Buffon, con il turnover tra i due scientificamente programmato ogni due mesi dosando l'importanza della partite da far giocare a entrambi, fu di danno per tutti e finì che un errore di Buffon costò al Psg un'assurda eliminazione dalla Champions ad opera del Manchester United mentre di Aréola, che all'epoca era considerato il futuro portiere della nazionale francese, si sono perse le tracce. Insomma, due grandi portieri non portano bene al club francese.

"Sono venuto qui per giocare"

" Donnarumma non sta giocando solo perchè arrivato in ritardo rispetto agli altri giocatori del Psg, credo questo sia il motivo ", ha detto Roberto Mancini, ct della Nazionale, nella prima conferenza stampa nel ritiro di Coverciano in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali contro Bulgaria, Svizzera e Lituania come riportato da AdnKronos . Come ci siamo occupati di recente, l'ex portiere rossonero aveva ricevuto molte garanzie prima del suo approdo in Francia. " Sono venuto qui per giocare ", rispose, " Sono a Parigi perché voglio vincere trofei e diventare il miglior portiere al mondo ": sta di fatto, però, che al momento il titolare inamovibile resta Navas, molto stimato anche all'interno dello spogliatoio.

Le voci di Milan e Juve