"Sono venuto qui per giocare": la sfuriata di Donnarumma dopo la partita in panchina

"Keylor Navas? È un grande portiere, la concorrenza farà bene ad entrambi ma sono venuto qui per giocare..." . Sono le parole di Gigio Donnarumma, rilasciate a Canal+, dopo la vittoriosa trasferta di Brest.

Prima il discusso addio al Milan poi il trionfo ad Euro 2020 con l'Italia infine il grande salto al Paris Saint-Germain: negli ultimi mesi la carriera di Donnarumma ha vissuto una vera e propria svolta. Adesso però le prime settimane a Parigi stanno avendo il sapore insolito della panchina, una situazione mai provata prima dall'ex portiere rossonero. Per ora il debutto ufficiale non è ancora arrivato. Alla prima convocazione ufficiale, infatti, Gigio si è accomodato in panchina per fare posto all'esperto Keylor Navas, il titolare indiscusso delle ultime due stagioni. Il dualismo tra i due numeri uno rischia di diventare un refrain, che con ogni probabilità accompagnerà tutta la stagione dei parigini, come confermato dalle parole del tecnico Mauricio Pochettino in conferenza stampa: "Solo un portiere può giocare, andremo avanti di volta in volta facendo le nostre scelte".

In attesa del debutto, Donnarumma però non sembra essere turbato dalle scelte dell'allenatore argentino come assicurato ai microfoni di Canal+: "Sono venuto a Parigi per giocare. Il Psg mi ha cercato e mi ha voluto. E io ho voluto il Psg" . Nessun timore dunque per la lotta per un posto da titolare con il costaricano Keylor Navas: "La concorrenza non mi fa paura, Navas è un grande portiere, ma sono qui per giocare, la concorrenza fa bene a tutti e due, e anche a me, fa crescere tanto. Sono venuto qui per giocare e quindi darò tutto me stesso per essere titolare, però è giusto che ci sia concorrenza perché fa crescere tanto. Sono pronto, prontissimo per giocare" . La battaglia tra i due portieri è appena cominciata anche se l'azzurro smorza i toni: "La concorrenza con Navas non crea problemi in spogliatoio, e c'è sempre in grandi squadre. Keylor è una bravissima persona, ci siamo salutati, siamo amici quindi non c'è nessun problema". Senza nascondere le sue ambizioni: "Voglio diventare il numero uno al mondo, e con lavoro e determinazione spero di riuscirci".

Insomma, al momento non c'è margine di compromesso. Donnarumma non ci pensa proprio di restare in panchina come venerdì a Brest, gara vinta dal Psg per 4-2, ma dove Navas non è stato impeccabile sui due gol dei bretoni. Nonostante la grande esperienza forse anche l'ex Real Madrid si sente sotto pressione per la concorrenza agguerrita del portiere italiano. Bisogna aspettare soltanto che arrivi l'occasione giusta. Gigio è lì, pronto ad approfittarne.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?