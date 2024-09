Raimondi e Rigivan. Italia: doppio oro

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia continua a fare faville alla Paralimpiade di Parigi. Nella quarta giornata sono arrivati due ori e un bronzo. I trionfi portano la firma di Stefano Raimondi, che si conferma il più veloce in vasca e dopo il titolo nei 100 rana si prende anche l'oro nei 100 stile libero, gara in cui Alessia Scortechini ha centrato il terzo posto al femminile. L'altro successo lo ha ottenuto il discobolo Rigivan Ganeshamoorthy, che ha regalato all'atletica il primo sigillo a questi Giochi parigini.

Stefano Raimondi ha raccontato un piccolo aneddoto. «Prima della finale ho guardato la foto di mio figlio e mi ha dato la carica». Si chiama Edoardo, è nato dall'unione con l'altra stella paralimpica Giulia Terzi, ha 6 mesi e ha seguito da bordo piscina il suo papà d'oro. «Non vedo l'ora di abbracciarlo e sentire il suo odore. Il suo profumo è qualcosa di indescrivibile», aggiunge il 25enne veronese.

Rigivan Ganeshamoorthy, nato a Roma nel 1999 ma di origini cingalesi, pur essendo all'esordio paralimpico ha dominato la finale del disco siglando per ben tre volte il record mondiale. Dal 2017 è affetto da sindrome Guillain-Barré, a cui nel 2019 si è aggiunta una lesione cervicale causata da un incidente. Aveva provato con il basket in carrozzina, ma alla fine si è convinto a provare l'atletica anche se se la cava pure con la scherma.

Incredibile quanto accaduto nel canottaggio. Giacomo Perini aveva vinto il bronzo nel singolo maschile, ma la medaglia gli è stata tolta. Il motivo? Il giudice di gara si è accorto che nella borsa dell'azzurro, dove aveva riposto oggetti personali, c'era un telefonino che Perini, involontariamente, aveva dimenticato di lasciare giù dall'armo.

Il regolamento vieta la presenza nella barca di strumenti in grado di comunicare con l'esterno e per questo è stato declassato. «Il telefono non l'ho usato, basta controllare gli ultimi messaggi», si difende Perini. A nulla è servito il ricorso dell'Italia.