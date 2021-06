Pareggio tra Galles e Svizzera, prossime avversarie degli Azzurri

Finisce in parità la sfida tra Svizzera e Galles, partita che ci interessava da vicino visto che le due nazionali fanno parte del girone dell'Italia. A Baku (Azerbaigian) gli svizzeri creano molte occasioni ma sprecano troppo, e fallendo il colpo del ko alla fine si fanno raggiungere dai Dragoni. Nel finale gli elvetici trovano il 2-1 ma la rete viene annullata per fuorigioco dopo il controllo del Var. Grande prestazione di Embolo, del Borussia Monchengladbach, dall'inizio alla fine spina del fianco della difesa gallese: è sempre lui l'uomo più pericoloso deglki svizzeri, anche se poco preciso sotto rete. La Svizzera di Petkovic si presenta in campo con il collaudato 3-4-1-2 con Shaqiri Ricardo Rodriguez, Freuler e Xhaka, pupillo di Mourinho inseguito della Roma, titolari. Nel Galles Ramsey dal 1' con la stella Bale nel tridente offensivo, anche se spesso deve aiutare la difesa.

Nel secondo tempo la Svizzera prova ad aumentare velocità e convinzione e i risultati si vedono: Embolo trova uno spazio tra Rodon e Mepham e fa un gran tiro parato da Ward a mano aperta. Sugli sviluppi del calcio dpangolo sempre Embolo insacca di testa su cross dell'ex Inter Shaqiri.

A quel punto la partita si fa più interessante. Il Galles deve provare a fare qualcosa e, per questo, si scopre al contropiede della Svizzera. Almeno due volte i Dragoni rischiano di farsi infilare, ancora con il mai domo Embolo. Gli svizzeri, però, non si sforzano troppo a chiudere, pensano di poter gestire il vantaggio rallentando il ritmo. Questo è l'errore fatale. Una disattenzione su palla inattiva consente al Galles di pareggiare con un bel colpo di testa di Moore, che su angolo corto dalla destra anticipa tutti e spizza il pallone sul palo più lontano. Doccia fredda per la Svizzera che, a quel punto, rischia persino di crollare. Finale emozionante con il subentrato Gabranovic che segna ma da posizione di fuorigioco. Finisce 1-1 e l'Italia è prima nel girone A.

"C'è un po' di frustrazione, potevamo fare qualcosa in più", dice l'attaccante svizzero Breel Embolo nel dopo gara. " Sono deluso, siamo stati passivi dopo l'1-0. Avremmo meritato la vittoria ed è un peccato. Ma è importante non aver perso, ora studieremo i prossimi avversari. Dopo l'intervallo abbiamo giocato in modo più verticale. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni create ed è un peccato non aver concretizzato".