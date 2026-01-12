Un pari giusto e ancora scorie arbitrali

La classe non è acqua, Scott McTominay è di purissima classe e sistema due volte una partita intossicata dalla commedia del Var, il pari è giusto dopo l'episodio del rigore concesso da Doveri, ogni partita non va vista ma rivista, l'autopsia prosegue dovunque, il penalty fa parte del regolamento contorto, il pestone è sempre fallo intenzionale, il resto è caos, reazione maleducata di Conte, espulsione, un punto a testa mentre il Milan perde contatto, altri punti persi contro una avversaria di livello inferiore, anzi in zona salvezza, altro pareggio acchiappato all'ultima azione, Allegri concede la solita sceneggiata filandosela nello spogliatoio prima del fischio finale, la squadra lo aveva anticipato, la Fiorentina continua il suo girone dantesco, Verona e Lecce idem inguaiate, si rialza la Lazio, stasera si attendono notizie dalla Juventus. Ancora scorie arbitrali, dunque, ma sono destinate alla discarica, prepariamoci ad assistere a quello che noi umani non avremmo mai immaginato. Il prossimo mondiale di calcio lancerà l'Avatar 3D generato dall'intelligenza artificiale, individuerà il fuorigioco semi-automatico, ogni calciatore verrà sottoposto ad una scansione digitale che in un solo secondo, salvo prolungamento, fornirà l'immagine tridimensionale del suo corpo, quella che risulterà rilevante per segnalare la posizione di off side. Gianni Infantino, capo del calcio mondiale, dopo aver consegnato il premio della pace a Donald Trump ha annunciato che la prossima coppa del mondo sarà il più grande evento della storia.

Sarebbe opportuno che, insieme con l'intelligenza artificiale, tornasse di moda anche l'intelligenza umana ma, nel caso specifico, questa sembra una mission impossible. "Temo il giorno in cui la tecnologia andrà oltre la nostra umanità: il mondo sarà popolato allora da una generazione di idioti". Albert Einstein