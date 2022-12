Da Parigi '24 il sincronizzato aperto anche agli uomini

Un nuovo muro abbattuto. Nella giornata di ieri un pezzo di storia è stato scritto: il Cio ha comunicato in via ufficiale che dalle Olimpiadi di Parigi 2024 il nuoto artistico sarà aperto anche agli uomini. Sarà possibile all'interno della squadra che quindi potrà contare su una formazione non più di solo otto donne, ma potrà prevedere la presenza anche di un massimo di due uomini nel roster degli otto elementi in vasca. Ai Giochi prenderanno parte 10 squadre e per la danza in acqua sarà un cambiamento epocale.

Dalle Olimpiadi di Los Angeles del 1984, edizione in cui questa specialità fu introdotta, il colore rosa è stato dominante. Un segno di discontinuità verso il passato che già si era avvertito nel 2015 quando il doppio misto ha iniziato ad affermarsi nelle competizioni mondiali. Una decisione frutto della volontà di perseguire l'uguaglianza di genere da parte del Comitato olimpico internazionale e volta a premiare atleti come Giorgio Minisini, atleti che hanno lottato contro il pregiudizio di chi ritene questa disciplina solo per donne. Proprio Minisini è stato l'icona delle pari opportunità in Italia e in ambito internazionale del nuoto artistico, essendo il primo rappresentante del Bel Paese a conquistare un oro mondiale nel duo mixed (esercizio tecnico) con Manila Flamini a Budapest nel 2017 ed estasiando in questo 2022 in coppia con Lucrezia Ruggiero, tra rassegna iridata e continentale, mostrando leggiadria e classe nel solo maschile, per la prima volta inserito nel programma della competizione europea del Foro Italico a Roma.

«È un giorno storico. Questo annuncio segna una pietra miliare nella storia del nuoto artistico. L'evoluzione del nostro sport verso l'inclusività procede spedita e questa decisione del Cio e di World Aquatics ci aiuterà a diventare un esempio per l'intero movimento internazionale», le parole fiere di Minisini, consapevole di doversi conquistare il posto in squadra per poter realizzare l'ennesimo sogno della propria carriera.