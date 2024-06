Paul: "Pogba non esiste più". E poi: "No, erano frasi vecchie"

Ascolta ora 00:00 00:00

A fare da pompiere sulle quelle dichiarazioni è direttamente lui, Paul Pogba, che contestualizza le frasi che tanto rumore hanno fatto: «Sono ancora vivo, ragazzi. Non preoccupatevi». Il riferimento è a quel «è tutto finito», riconducibile alla squalifica di 4 anni che l'ha investito nei mesi scorsi. Ma sono «vecchi commenti sarcastici, sono stati descritti ingannevolmente come autentici e recenti per generare clic», ha detto il centrocampista francese della Juve. Dopo che tanto rumore avevano fatto quelle parole, suonate così drammatiche. «Paul Pogba non esiste più», aveva infatti detto lui stesso in una lunga videointervista rilasciata al social hietip.sports, e ripresa dal quotidiano The Guardian Nigeria. Si è sfogato, ecco. Nel bel mezzo della squalifica che lo terrà lontano dai campi fino al 2027: in pratica, un addio al calcio giocato dilazionato nel tempo, dopo essersi cacciato nei guai ascoltando cattivi consiglieri e buttando ai rovi una carriera che lo aveva visto tornare alla Juventus dopo la seconda esperienza al Manchester United. Infortuni in serie già in Inghilterra, poi anche a Torino dove la società bianconera si era illusa di poterlo riproporre ai massimi livelli fino alla squalifica per doping, seguita a un controllo subìto il 20 agosto 2023 al termine di Udinese-Juventus. «Non so più chi sono. Il calcio era la mia vita, la mia passione. Ma ora sembra io mi sia perso. Tutto ciò che ho costruito nella mia carriera professionistica mi è stato tolto», erano state le sue parole, riconducibili alla squalifica.

A cui non aveva fatto seguito alcun patteggiamento che avrebbe potuto permettergli di vedersi dimezzata la pena di quattro anni per la presenza di metaboliti del testosterone nel campione analizzato, risultato di un integratore comprato negli Usa. In mezzo, altre storiacce come l'estorsione ai suoi danni perpetrata dal fratello Mathias. «Paul Pogba non esiste più», allora. E, per il calcio, è sicuramente un peccato.