Graziani ricoverato in ospedale: "11 costole rotte, milza fuori uso"

Grande paura per Ciccio Graziani: l'ex centravanti di Torino e Roma, infatti, è stato ricoverato presso l'ospedale San Donato di Arezzo a seguito di una caduta domestica avvenuto lo scorso fine settimana. Il 67enne di Subiaco avrebbe riportato la frattura delle costole ma le sue condizioni appaiono in rapido e progressivo miglioramento stando alla nota diffuca dalla Asl Toscana Sud Est in totale accordo con il diretto interessato.

Il grande spavento e il sospiro di sollievo

Fortunatamente le condizioni di Graziani sono subito apparse buone ed è stato lui stesso a raccontare quanto successo ai microfoni di Tuttosport: "Dovevo riparare un buco. Sono salito su una scala allungabile, ma poi si sono rotti dei ganci e sono volato da un’altezza di circa 6-7 metri", inizia così il racconto dell'ex tecnico del Cervia che ha poi continuato: "Ho 11 costole fratturate, ma per fortuna non ho organi lesionati. Ho anche 6 vertebre rotte, ma senza danni al midollo spinale".

Graziani ha comunque rimediato una brutta caduta che ha avuto delle conseguenze si spera non troppo importanti: "Ho la milza fuori uso, ma forse non devono asportarmela. Ho avuto la fortuna di essere caduto sui glutei e sulla schiena e non di testa. Per fortuna non c’era del cemento sotto di me, ma erba sintetica. Mi è andata bene", la conclusione dell'ex bomber che negli anni ottanta e novanta ha realizzato caterve di gol con squadre di club e nazionale italiana.

Solidarietà social

La notizia della brutta caduta di Graziani ha avuto un grande risalto anche sui social. L'ex allenatore del Cervia e opinionista tv, infatti, è un personaggio ancora molto amato tra il pubblico che segue in maniera assidua il calcio e sui social, appunto, molti utenti gli hanno fatto i migliori auguri per una pronta guarigione. "Forza Ciccio", "Ti siamo tutti vicini e ti auguriamo una pronta guarigione. Sei un Toro, sei forte!", sono solo alcuni dei commenti di solidarietà nei confronti dell'ex attaccante del Torino.

