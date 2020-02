Paura Coronavirus: il Besiktas mette in quarantena Ljajic

La psicosi del Coronavirus si è ormai allargata a macchia d'olio in tutto il mondo e sta coinvolgendo ovviamente anche lo sport in generale e il calcio. Un ex conoscenza del calcio italiano come Adem Ljajic è stato messo in quarantena dal suo attuale club: il Besiktas. L'ex di Roma, Inter, Torino e Fiorentina, infatti, è costretto da diversi giorni a letto con la febbre molto alta e con una brutta influenza che ha fatto propendere il club bianconero di metterlo in quarantena per evitare di contagiare il resto della squadra. Il Besiktas giocherà domani contro la capolista della Super League il Trabzonspor e si vogliono evitare ulteriori contagi ad altri compagni di squadra vista l'importanza della sfida.

Paura e prudenza

Non solo in Turchia, perché anche in Italia il comitato regionale della Lega Dilettanti ha deciso di rinviare circa 40 partite nella zona del Lodigiano, precisamente a Codogno dove si è verificato un caso di Coronavirus. Sono state fermate gare di diversi campionati dall'eccellenza alle juniores e questo a a causa della criticità determinata dal coronavirus, che ha coinvolto le zone del Lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio.

Anche la Federazione Italiana Pallavolo ha sospeso la Serie B maschile, gironi A, B e la serie B1 femminile, gironi A e B e la Serie B2 femminile gironi B e C. Questo il comunicato della FIPAV: "Facendo seguito alle indicazioni della Regione Lombardia ed alle ordinanze di alcuni Comuni interessati dall’allarme CORONAVIRUS, il Comitato Territoriale FIPAV Cremona Lodi ha disposto la sospensione di tutte le gare di tutti i campionati di ogni ordine e grado fino alla giornata di lunedì 24 febbraio compreso. Nuove disposizioni saranno diramate appena arriveranno disposizioni dal Ministero della Salute".

Per precauzione sono state sospese anche le giovanili di basket dell'Assigenico Piacenza visto che gli allenamenti si svolgono proprio sul campo del Codogno, paese dove si è verificato il contagio. La situazione per ora resta ancora da definire in Serie C con il presidente Francesco Ghirelli che si è limitato a precisare che la situazione è monitorata costantemente. La partita più a rischio di Serie C sembra essere quella tra Piacenza e Sambenedettese in programma domenica 23 febbraio alle 15 allo stadio Leonardo Garilli, luogo che dista solo 20 chilometri da Codogno. Per ora sembra tutto sotto controllo ma le prossime settimane saranno decisive per capire se ci saranno contagi effettivi o se la prevenzione sarà servita a qualcosa.

