La maledizione del "clan" Schumi: ictus per l'ex manager Willi Weber

Tanta paura per Willi Weber, storico manager di Michael Schumacher, che ha annunciato di essere stato colpito da un ictus nel mese di luglio. Il 78enne di Ratisbona si trova attualmente nella sua abitazione ma è stato ricoverato per alcuni giorni all'ospedale di Stoccarda per via di questo incidente di percorso che gli ha causato alcuni problemi. Weber infatti è ora alle prese con qualche difficoltà di parola e linguaggio e sta proseguendo nella sua attività di riabilitazione.

Un legame speciale

Weber è stato da sempre legato alla famiglia Schumacher, ha "scoperto" entrambi i fratelli ed è stato vicinissimo a Michael nei suoi tanti successi tra Benetton e Ferrari. Fino al 2005, anno del ritiro, poi è stato anche il manager di Ralf. L'abile manager tedesco ha di fatto allevato il sette volte campione del mondo di Formula Uno e si è poi sempre occupato della parte economica come la stesura dei vari contratti siglati in carriera anche per quanto riguarda gli sponsor.

Dietro al passaggio di Schumi in Ferrari c'è di fatto lo zampino dell'abile Weber che capì subito che quello era il momento giusto per spiccare il volo per Michael dopo aver già conquistato due titoli con la Benetton del team principal Flavio Briatore. Non solo Formula Uno, perché l'esperto manager tedesco ha anche gestito top model di livello mondiale come Claudia Schifffer e Naomi Campbell, solo per citarne alcune.

Willi Weber nel novembre del 2019 ai microfoni del Kolner Express, si era espresso così per commentare le condizioni di Michael: "So che Michael è gravemente ferito, ma sfortunatamente non ho notizie dei suoi progressi. Mi piacerebbe stringergli la mano, magari sapere come sta, ma tutto questo è rifiutato da Corinna. Teme che capisca immediatamente la verità e che riveli tutto al pubblico”.

