Pecco tradito, ci si mette pure l'elettronica

Ci sono delle stagioni che nascono storte e il sabato di Brno è stato dolce amaro per Pecco Bagnaia. Dopo un venerdì molto complicato, il ducatista sul circuito di Brno si è preso la pole position, la prima di questo 2025 tutto in salita.

Un risultato che ha dato morale anche perché ha messo dietro Marc Marquez, l'ingombrante compagno di squadra, leader indiscusso del campionato, scivolato in curva 13 qualche istante prima della chiusura del giro veloce. Pecco ha affrontato la Sprint, ma l'entusiasmo ha lasciato presto spazio alla delusione. "Già in griglia è apparso un allarme sul dashboard che poi non si è rivelato corretto, ma dava pressione sbagliata delle gomme e abbiamo rallentato", ha commentato Pecco, disarmato di fronte ad un problema elettronico che non gli ha permesso di capitalizzare la partenza dalla pole. "Peccato perché mi sentivo bene, avevamo il passo per lottare sino alla fine e il secondo posto era alla nostra portata". Nei primi giri la doppietta Ducati sembrava scontata con Marc Marquez che aveva preso il comando, seguito dall'azzurro. Al quarto giro però si è capito che qualcosa non stava andando come previsto: Bagnaia ha rallentato (per l'errato allarme pressione gomme), lasciandosi superare da Pedro Acosta che lo seguiva in terza posizione. Ne hanno approfittato Quartararo e Bastianini, facendolo precipitare in 5° posizione. Anche Marc è corso ai ripari.

Ha rallentato, si è fatto superare per far risalire la pressione della gomma sopra ai valori consentiti, ma appena i parametri sono rientrati si è portato in testa andando a vincere la Sprint. Sul podio con lui due KTM, quelle di Acosta e Bastianini, mentre Bagnaia ha chiuso settimo, con le Ducati sotto investigazione, poi rientrata.

