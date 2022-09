"Perché ti ha sostituito?": Milik e Di Maria perplessi su Allegri

Massimiliano Allegri non si sarebbe mai aspettato di vivere una situazione del genere dopo poco più di un mese dall'inizio della stagione e ora dovrà trovare le contromisure per ritornare in pista ed evitare un esonero doloroso (che al momento appare lontano). 10 punti in sei giornate di campionato frutto di due sole vittorie e quattro pareggi e due sconfitte in Champions League che mettono ora in salita il cammino europeo. Molti tifosi bianconeri hanno iniziato a dubitare dell'ex allenatore del Milan mentre la società e i calciatori al momento sembrano assolutamente dalla parte del tecnico anche se al termine del match contro il Benfica è successo un qualcosa che non è passata inosservata agli occhi delle telecamere: un dialogo animato tra Arkadiusz Milik e Angel Di Maria.

La sostituzione incriminata e il labiale

Minuto 70', Juventus sotto 2-1 nel punteggio ed ecco la sostituzione incriminata: Allegri sostituisce Arkadiusz Milik (uno degli uomini più in forma del momento e autore del gol del vantaggio bianconero) per inserire Moise Kean.

Di Maria che dice Milik perchè Allegri l’ha fatto uscire ahahahahhaha pic.twitter.com/cOYrj3r1fK — Anti Pazzini (@mayoraltitolare) September 14, 2022



La scena è stata immortalata dalle telecamere della Champions League subito dopo il fischio finale, durante i saluti di rito tra le due squadre a metà campo. Di Maria e Milik si incrociano e ne approfittano per un rapido scambio di battute: entrambi sono delusi, come logico che sia dopo un risultato così negativo, ma l'argentino è particolarmente contrariato. Secondo la ricostruzione di Prime Video l'argentino si sarebbe rivolto al polacco dicendogli: "Perché ti ha cambiato", in riferimento al cambio tra il polacco e l'italiano. A fine gara, inoltre, è stato chiesto a Milik di svelare il contenuto ufficiale della conversazione avuta con Di Maria ma l'ex Napoli ha preferito glissare: "Quel che ci siamo detti resta tra noi".