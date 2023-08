Petrucci duro sul Poz furioso. Oggi decisive le Filippine

La compagnia dei celestini del nostro basket si è presa una strigliata di gruppo dal presidente Petrucci che però conferma la sua fiducia a Pozzecco e alla squadra che oggi a Manila, ore 14, diretta Sky e Rai2, si gioca tutto contro le Filippine e i 13 mila che riempiranno l'arena. Parole giuste, avviso ai naviganti: «Errori arbitrali ci sono e ci saranno sempre. La Dominicana ha vinto meritatamente e noi non abbiamo certo perso per errori dei direttori di gara. Non accetterò altre intemperanze. Pozzecco gode sempre della fiducia, della squadra e mia, resta un personaggio straordinario sotto molti punti di vista, non è l'unico responsabile del ko».

Parole che si spera arrivino ad una squadra, ad allenatori che sapevano benissimo come gli arbitraggi, visto che la Fiba ha escluso i direttori di gara dell'Eurolega, i migliori, non sarebbero stati di qualità. Ora cancellare tutto pensare soltanto a vincere per assicurarsi almeno un posto nel preolimpico, battere le Filippine di Jordan Clarkson, nato in Florida, compagno di squadra a Utah di Fontecchio. Al domani, cioè alla Serbia che ieri ha battuto Portorico, nel giorno in cui il Sud Sudan ha vinto la prima partita mondiale dando 19 punti alla Cina di Sasha Djordjevic, penseremo da stasera se andrà bene.

Ieri spettacolo USA contro la Grecia, prima vittoria anche per Capoverde del Tavares del Real, finale strepitoso (32-18) della Spagna di Scariolo contro il Brasile presentando al centro anche Garuba stranamente ancora senza squadra per il 2024, successo che non toglie l'incubo per la seconda fase dove i campioni d'Europa troveranno il Canada che oggi chiude contro la Lettonia di Banchi che ha eliminato la Francia, l'altra finalista dell'Europeo che, al ritorno a casa sarà trattata un po' come la pessima squadra quasi mai vista al mondiale di atletica, un argento soltanto con la 4x400 maschile, poca roba anche pensando a Parigi olimpica.