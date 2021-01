"Non fatelo se non siete capaci" Fuori onda di Pioli che fa discutere

L'Inter di Antonio Conte ha avuto la meglio sul Milan di Stefano Pioli nei quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico rossonero si è presentato in maniera pacata davanti ai microfoni della Rai anche se un fuorionda antecedente all'intervista ha lasciato qualche dubbio sulla sua reale "tranquillità": "Se non siete capaci di farlo non lo fate", la frase pronunciata in maniera netta e stizzita da Pioli anche se non si è capito a chi facesse riferimento.

Gara equilibrata

Pioli ha però risposto in maniera lucida e apparantemente serenamente alle domande dei giornalisti Rai: "Dispiace essere usciti, tenevamo alla competizione. La gara ci ha detto che possiamo tenere testa ad una squadra molto forte, essere rimasti in dieci ci ha complicato la situazione. La differenza l'ha fatta solo il fatto di essere rimasti in dieci, in undici contro undici era aperta ad ogni risultato e noi eravamo in vantaggio. In dieci è diventata ancora più difficile, siamo diventati un po' ingenui sul fallo del rigore. È stata una buona prestazione, esco da questa sconfitta molto fiducioso sul nostro futuro".

L'opinione sulla rissa

L'allenatore del Milan ha poi deciso di glissare sulla rissa tra Lukaku e Ibrahimovic che ha di fatto monopolizzato l'attenzione del tiratissimo derby della Madonnina: "Ibra si è scusato con i compagni. La sua espulsione ovivamente ha influito, la prima ammonizione ha causato l'espulsione. Sono adulti e vaccinati, non so cosa si sono detti, può capitare, bisogna passarci sopra e pensare alla prossima".

