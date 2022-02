"La stessa domanda...". Pioli nervoso in tv: cosa è successo

Il Milan di Stefano Pioli ha frenato bruscamente, inaspettatamente e malamente sul campo della Salernitana ultima in classifica di Davide Nicola. Solo una prodezza da fuori area di Ante Rebic ha evitato ai rossoneri una clamorosa sconfitta e al termine del match dell'Arechi il tecnico del Milan si è mostrato un po' nervoso ai microfoni di Dazn: "Occasione persa? Nessuno pensa che il Milan possa vincere lo scudetto e poi mi fate sempre le domande se crediamo allo tricolore" , il commento di un Pioli stranamente piccato.

"È un po' strana la sensazione che c'è intorno al Milan. Sappiamo che siamo una squadra forte e sappiamo che questa sera potevamo fare meglio" , questo l'affondo finale dell'ex allenatore di Fiorentina, Inter e Bologna. Pioi ha poi spiegato: "Siamo tutti delusi, potevamo fare meglio, ma non siamo stati precisi e lucidi nel gestire la palla piuttosto che cercare sempre la profondità" , l'analisi di Pioli.

Occasione persa

Il Milan ha perso la grande occasione di portarsi a più quattro sull'Inter di Simone Inzaghi che oggi in caso di vittoria controsorpasserebbe i rossoneri in classifica dopo solo una settimana. Pioli non ha fatto drammi ed ha anche trovato il modo di analizzare al meglio la sfida dell'Arechi: "Non siamo stati lucidi tatticamente contro una Salernitana che ha fatto una partita di grande forza. Non è mancato il nostro atteggiamento mentale ma è mancata la qualità e se viene a mancare quella rischi che perdi le partite sono alti".