Pogacar, il tabù Sanremo e il segno di Saronni Il suo mentore fu l'ultimo iridato a vincerla

Comunque vada sarà un successo. Se Tadej Pogacar, l'invincibile campione del mondo riuscirà a rompere il tabù della Sanremo, beh, avremo di che scrivere, visto che un campione del mondo non sfreccia per primo sul traguardo della Sanremo dal 1983, anno di grazia di Beppe Saronni, guarda caso il suo mentore, colui che seppe ascoltare i buoni consigli di un suo ex corridore Andrej Hauptman, che si presentò al fuoriclasse di Parabiago consigliandogli di mettere sotto contratto quel ragazzino appena 17enne. Se invece dovesse andare male, beh, sarebbe la quinta sconfitta in cinque partecipazioni e qualcosa da scrivere avremmo anche in questo caso.

Comunque la si giri, il volto della carta da calare sul tavolo verde del Casinò di Sanremo è quella con il volto del bimbo terribile, anche se di jolly nel mazzo ce n'è più d'uno. È corsa aperta, apertissima, un po' meno se pioverà e tirerà vento. Se fa la danza della pioggia Pogacar, anche Mathieu Van der Poel spera di ballare. Un po' meno Filippo Ganna, che ha una condizione stellare, ma con la pioggia non ha un buon rapporto.

Corsa lunga, lunghissima, la più lunga e prevedibile, che può diventare in ogni caso imprevedibile lungo i 289 chilometri, da Pavia alla Città dei Fiori. «Qui si vince in tanti modi: un piano ce l'ho, questa gara voglio davvero conquistarla», dice il campione del mondo. Un altro che ama la pioggia è l'ex iridato Mads Pedersen, così come il belga il trionfatore di un anno fa, Jasper Philipsen. E poi il britannico Tom Pidcock e l'eterno piazzato australiano Michael Matthews, o uomini veloci come l'olandese Olev Kooij e il nostro Jonathan Milan, l'altra freccia tricolore a nostra disposizione.

Si correrà anche la prima Sanremo femminile (prima la Primavera Rosa, che dal 2005 non si disputava più).

Favorita la campionessa del mondo belga Lotte Kopecky, ma anche qui abbiamo due carte da giocare. La regina di cuori e quella di fiori: Elisa Logo Borghini e Elisa Balsamo.

Tv: diretta integrale dalle 10,05 su Raisport (Rai2 dalle 13,20) e Discovery Plus.