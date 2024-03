Pole e Sprint, Martin vuole "vendicarsi"

La notte del Qatar sulla pista di Losail incorona Jorge Martin, il re della Sprint. Uscito sconfitto nel grande finale di Valencia lo scorso novembre, nel primo appuntamento della stagione, Martinator si è ripreso la rivincita conquistando anche la prima pole di questo scoppiettante 2024, polverizzando il record del tracciato con un crono di 1'50"789 e si è ripetuto nella gara breve. Lo spagnolo del team Pramac piazza la sua Ducati davanti alla KTM di Brad Binder e all'Aprilia di Aleix Espargaro. Come si era visto nei test invernali e nelle prove, KTM è cresciuta ulteriormente e lo stesso vale per l'Aprilia.

Così se la Ducati si è confermata il riferimento con la vittoria di Martinator, la presenza di tre diverse Case sul podio smentisce i pronostici che volevano un dominio totale di Borgo Panigale, che di moto ne schiera ben otto. Stupiscono casomai le difficoltà incontrate dal campione del mondo in carica. Scattato dalla quinta casella, Pecco Bagnaia - alla vigilia il grande protagonista - ha avuto un calo ed ha chiuso ai piedi del podio. Per lui ci sarà da lavorare in previsione della gara lunga di oggi, dove storicamente ha sempre fatto la differenza. Quinto uno strabiliante Marc Marquez, che al debutto sulla Ducati satellite non ha deluso le aspettative. Il Cannibale ha fatto capire che è già pronto e quest'anno ne vedremo delle belle. Non ha deluso neanche il rookie di lusso Pedro Acosta.

Preoccupato invece Bagnaia: «Le sensazioni rispetto ai test sono un po' diverse, magari per le condizioni della pista. Faccio più fatica: diciamo che tutto si è compromesso per colpa del mio giro sbagliato in qualifica. Partire in prima fila avrebbe certamente cambiato tutto». Sesto Enea Bastianini, che quest'anno ha mostrato un miglior feeling con la GP 24. In affanno invece le giapponesi con Fabio Quartararo (Yamaha), 11°, Joan Mir su Honda 15°, mentre Luca Marini, al debutto su Honda HRC, ha chiuso 21esimo. Così al via: Prima fila 1. Martin (Ducati) Spa 1'50.789; 2. A. Espargaro (Aprilia) Spa 1'50.872; 3. Bastianini (Ducati) Ita 1'50.875; 2a fila 4. Binder (Ktm) Rsa 1'50.913; 5. Bagnaia (Ducati) Ita 1'50.928; 6. Marc Marquez (Ducati) 1'50.961; 3ª fila 7. Di Giannantonio (Ducati); 8. Acosta (Ktm); 9. A. Marquez (Ducati); 4ª fila 10. Viñales (Aprilia); 11. Miller (Ktm); 12. Fernandez (Aprilia). Sprint: 1 Martin; 2. Binder; 3. Espargaro; 4. Bagnaia; 5. M. Marquez; 6. Bastianini.

Tv: Oggi Motogp ore 18 Sky (diff. Tv8 21,45)