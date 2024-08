Dopo le polemiche, Sinner parte lento ma poi torna Jannik

Ascolta ora 00:00 00:00

In cerca di un sorriso. Jannik Sinner ha fatto ieri il suo esordio negli US Open 2024. Giorni agitati e di chiarimento per lui a spiegare la sua positività al Clostebol e l'assunzione involontaria. Dall'altra parte del campo il padrone di casa Mackenzie McDonald. Tante chiacchiere che un po' sono rimaste nella testa di Jannik, vittima dei suoi "demoni" e di un McDonald sugli scudi nella prima frazione, dominata dallo statunitense sul punteggio di 6-2. Volti preoccupati nell'angolo dell'altoatesino, con Darren Cahill e Simone Vagnozzi a chiedersi il perché di questo rendimento. La partita è sembrata sfuggire di mano quando Sinner, in maniera disastrosa, ha perso il primo turno al servizio del secondo parziale, però ha saputo ritrovare la strada colpo dopo colpo, dando una scossa in quel secondo gioco del secondo parziale in cui anche l'americano ci ha messo del suo.

Confortato, Jannik ha preso il comando delle operazioni, entrando maggiormente con i piedi dentro il campo e aumentando velocità e profondità. In particolare, il dritto, assente ingiustificato del primo set, ha fatto la differenza tra i due. Il tennis del 23enne pusterese è stato un rifiorire, con soluzioni lungolinea e incrociate pregevoli e il servizio a regalare quei punti gratuiti, necessari per non spendere troppe energie. Lo score nelle frazioni restanti è stato di 6-2 6-1 6-2. Dirà: «Non ho iniziato bene, male il break a inizio secondo set, ho ritrovato me stesso e posso migliorare. Mi sono tolto un peso».

Una giornata in cui in casa Italia si sono potute festeggiare le vittorie di Arnaldi contro la wild card Svajda, di Elisabetta Cocciaretto contro l'ucraina Baindl e soprattutto di Sara Errani in rimonta contro la spagnola Bucsa. Niente da fare invece per Fognini, sconfitto dal ceco Machac. Costretti a salutare lo slam il canadese Auger-Aliassime e soprattutto il greco Tsitsipas.