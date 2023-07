Preso Milinkovic-Savic, ora l'Arabia "tenta" Zielinski

Affare fatto. Sergej Milinkovic Savic volerà nelle prossime ore a Riad per sostenere le visite mediche e diventare un calciatore dell'Al Hilal, che verserà 40 milioni nelle casse della Lazio. Per il centrocampista serbo contratto triennale da 25 milioni netti a stagione. Sarri come sostituto sogna Zielinski, ma anche la mezzala polacca ha ricevuto una ricca offerta dall'Arabia. L'Al Ahli ha messo, infatti, sul piatto 12 milioni annui fino al 2026 per il calciatore del Napoli, a cui andrebbero 25 milioni. Dovesse essere ceduto, il club azzurro si lancerebbe su Samardzic dell'Udinese. Il classe 2002 piace anche alla Juventus, che tiene d'occhio pure Koopmeiners (Atalanta).

Prima di acquistare però i bianconeri devono vendere e alleggerire il monte ingaggi. Bagagli pronti per Zakaria (vicino al West Ham), Arthur, Mc Kennie, Alex Sandro, Miretti e Soulé. Dalle loro cessioni possono arrivare i denari necessari per finanziare un paio di colpi in entrata (esterno e centrocampista). Davanti tutto ruota intorno a Vlahovic e Chiesa. Il primo é il piano B del PSG, qualora il Napoli dovesse far muro per Osimhen (De Laurentiis vuole 150 milioni), mentre l'esterno d'attacco ha detto no all'Aston Villa. Oggi invece si concluderà la telenovela Bisseck per l'Inter, che lo acquisterà a titolo definitivo per 7 milioni dall'Aahrus (pagamento in tre rate). I nerazzurri puntano Holm (Spezia) e Carlos Augusto (Monza) per le fasce, mentre nelle prossime ore dovrebbe essere completata la cessione di Onana al Manchester United. Una vendita da 55 milioni che permetterà ai nerazzurri di prendere Sommer (Bayern) e Trubin (Shakhtar), oltre a ridare l'assalto al Chelsea per il ritorno di Lukaku. Big Rom spera di non aggregarsi il 17 luglio al ritiro dei Blues e spinge per tornare a Milano, da dove é in partenza Oristanio destinazione Cagliari.

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove il Milan si avvicina a Reijnders: offerti 22 milioni (bonus inclusi) all'AZ Alkmaar per chiudere già in settimana. Oggi visite e firme per Pulisic, mentre per l'attacco prende quota il nome di Balogun (Arsenal). In uscita Ballo-Touré (Nizza favorito sul Bologna) e Nasti diretto al Bari, mentre il giovane Bozzolan dopo il rinnovo fino al 2027 andrà in prestito. Infine il Monza sta provando a regalarsi un Campione del Mondo: nel mirino l'ex Barcellona Umtiti.