Le proposte indecenti per Vinicius e Koop

Che fareste dinanzi a una offerta di 250 milioni netti all'anno per stagioni quattro, totale un miliardo di euro di salario? Ci sta pensando Vinicius Jr, fenomeno del Real Madrid, ci sta pensando Florentino Perez, padrone del club dopo aver ricevuto una proposta di acquisto del brasiliano per 250 milioni cash. La squadra principesca pronta all'affare sta a Gedda ed è l'Al Ahli, il mercato del football, in quella terra, è aperto, probabili nuovi arrivi colossali. Tutto questo bingo alla vigilia di Real Madrid-Atalanta seconda sfida di lusso in apertura di stagione, dopo il derby di Manchester. Stavolta si assegna un trofeo di valore particolare, in pratica è il timbro continentale tra le vincitrici delle due competizioni più importanti dell'Uefa. Se il Real sta pensando alla proposta indecente degli arabi, l'Atalanta, fatte le dovute proporzioni, aspetta di sapere se la Juventus sia disposta a versare una cifra altrettanto indecente, sessanta milioni (tre volte l'attuale stipendio di Vinicius jr) per Koopmeiners. Bel giro di denari in attesa di vedere Mbappé, vestito di bianco-meringa, alla ricerca della sua prima coppa europea e soprattutto di capire come Gasperini saprà sistemare la squadra priva di alcuni elementi importanti, a parte l'olandese, Scalvini e Scamacca, senza trascurare la vicenda relativa al mancato acquisto di Pubill, respinto dopo il secondo test medico per evitare un caso Tourè bis. Nella trasferta di Varsavia il tecnico ha voluto portare molti ragazzi delle formazioni giovanili, in linea con la politica societaria e con le parole che lo stesso Gasperini usò dopo la finale europea «come si lotta per lo scudetto? Facendo miliardi di debiti e contratti incredibili» frase che è finita frettolosamente e astutamente in archivio, senza gli approfondimenti doverosi.

Per l'Atalanta è un test assai importante per la sua storia, per l'autostima affermata nella vittoria sul Bayer Leverkusen, trionfo già lontano nel tempo. Si gioca a Varsavia, l'arbitro è svizzero, è tornata la voglia di calcio vero.