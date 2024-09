Mbappé e il Fpf: guai per gli emiri

Ascolta ora 00:00 00:00

Guai grossi per gli emiri del Qatar e di Abu Dhabi, proprietari di Psg e Manchester City, due delle superpotenze economiche del calcio europeo. Il club parigino è stato condannato a un maxi risarcimento a Kylian Mbappé: 55 milioni per stipendi non ricevuti e premi non incassati; la società inglese comparirà in udienza lunedì prossimo per il processo che la vede accusata di 115 violazioni del Fair Play Finanziario imposto dall'Uefa.

La storia calcistica tra Mbappé e il Paris è finita quest'estate, quando l'attaccante francese ha deciso di approdare al Real Madrid. Non era invece finita la battaglia legale figlia di un accordo mai siglato dalle parti nell'agosto 2023, quando l'ex giocatore del Monaco propose di ridurre l'importo di alcuni premi per consentire al club di risparmiare. Da una mancata firma a un premio fedeltà da 30 milioni lordi che sarebbe dovuto arrivare a settembre. Mbappé lo scorso 8 agosto aveva portato la questione legata a bonus e stipendi in tribunale per poi cercare di trovare un'intesa "amichevole" con gli avvocati del Psg, ma senza fortuna. Si è arrivati così alla decisione della commissione della Lega Calcio francese che ha dato ragione ai legali del 26enne che si è persino rivolto alla Uefa. La società di Al-Khelaifi rischia ora un divieto di operare sul mercato in entrata se Mbappé continuasse ad avere ragione nei successi gradi di giudizio.

Il Manchester City vivrà lunedì il primo atto del processo che durerà circa 8-10 settimane e che potrebbe stravolgere le gerarchie del campionato inglese. Il club avrebbe violato le regole di spesa non fornendo informazioni accurate dal 2009 al 2018. Il City ha negato tutte le accuse e sul campo ha vinto la Premier League nel periodo sottoposto a investigazione ben tre volte.

Il rischio, secondo quanto riportato da parte della stampa britannica, è la retrocessione. Di certo potrebbe scattare una penalizzazione, come accaduto a Everton (-8) e Nottingham Forest (-4), ma al momento è difficile quantificarla.