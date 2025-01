Il pugno di Trump per salvare la boxe alle Olimpiadi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il pugno di ferro di Trump anche sul ring. The Donald è chiamato a sparigliare e ribaltare non solo la geopolitica, ma anche lo sport. Tra le matasse da risolvere c'è quella della boxe tanto amata dall'attuale presidente statunitense all'epoca di Tyson si adoperava per assicurarsi che gli incontri più importanti si tenessero nei suoi hotel e casinò , ma di questi tempi al centro di un'aspra lite che sta mettendo a rischio la sua presenza olimpica in quel di Los Angeles. Nel bel mezzo della raffica non di colpi bensì di ordini esecutivi firmati da Biden e ora revocati da Trump, è arrivata una lettera dell'International Boxing Association (IBA), che ha chiesto aiuto al tycoon per scongiurare la possibilità di vedere il pugilato fuori dai Giochi.

Chiaramente non sarà una decisione che spetterà a The Donald, ma resta in capo al Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che nel 2019 ha sospeso l'ente presieduto dal russo Umar Kremlev dopo i numerosi scandali. Ad osservare lo scontro è la World Boxing, la nuova federazione mondiale alla quale ha già aderito l'Italia, che ha l'obiettivo di ridare credibilità alla nobile arte' e farla rimanere nel programma dei Giochi. Messa alle corde, ora l'Iba si appella all'uragano Trump e alla sua volontà di mettere le cose in chiaro.

In estate, durante la sua corsa per le elezioni, il tycoon era stato critico nei confronti del Cio per aver permesso a Imane Khelif, poi vincitrice dell'oro, di partecipare ai Giochi di Parigi nella categoria femminile dopo che l'Iba aveva escluso l'algerina ai Mondiali in quanto non la classificava come donna.

La visione identica a quella di Trump ha spinto Kremlev, amico di Putin, a scrivere al neopresidente per chiedergli aiuto e ringraziarlo per la sua ferma posizione riguardo alle atlete intersex. Vedremo se e come Trump interverrà dopo aver già bloccato i finanziamenti all'agenzia mondiale anti-doping Wada in risposta alle mancate sanzioni per i nuotatori cinesi positivi prima di Tokyo 2021.