Pulisic, Leao e quei numeri che spiegano la realtà Milan

Non sempre i numeri fotografano la realtà ma spesso aiutano a capirla. Come nel caso del Milan e del rendimento fin qui avuto a dispetto delle ripetute assenze di Leao, Pulisic e Rabiot, tra i principali protagonisti. Sapete quante volte Leao e Pulisic, inizialmente la coppia d'attacco titolare del Milan di Allegri, hanno cominciato insieme durante le 16 partite del campionato attuale?

Non ci crederete ma la risposta esatta è una. Una soltanto, durante il derby di Milano. E ancora: sapete quanto conta la precisione (di Pulisic in particolare nel calcolo tra tiri in porta-gol) a proposito dei 27 gol collezionati sin qui dal Milan?

A leggere la statistica sul tema, davvero tanto. Ed ecco la conferma: 11 volte il Milan è andato in gol al primo tiro in porta, 2 volte al secondo tiro in porta, due volte al terzo tiro in porta. E se si aggiunge, a questa contabilità, il rigore sbavato da Pulisic a Torino contro la Juve, il conteggio sarebbe diventato ancora più interessante. Sono in molti a considerare tale statistica una conferma solenne della fortuna avuta dall'attacco rossonero e magari le prossime cadenze del torneo potranno confermare o interrompere la tendenza virtuosa.

Ma se Nkunku non dovesse fermarsi ai primi due squilli con il Verona, allora magari qualche pregiudizio è destinato a cadere. Senza dimenticare che con Leao (non sicuro il recupero col Cagliari) a pieno servizio è tutta un'altra musica.