Il vergognoso gesto prima del rigore sul portiere danese

L'Inghilterra sarà l'ultimo ostacolo dell'Italia per mettere le mani sulla Coppa. Domenica gli Azzurri scenderanno in campo a Wembley per cercare di sovvertire i pronostici e sollevare al cielo il trofeo in uno dei templi del calcio. L'arena inglese sarà una bolgia infuocata: saranno 75mila i tifosi presenti, tutti in favore della squadra di casa visto che, a causa del rischio di ulteriore incremento dei casi, non saranno presenti i sostenitori ospiti. Ieri l'Inghilterra ha agguantato la finale con un rigore molto generoso segnato nel corso dei tempi supplementari contro la Danimarca, che ha combattuto fino alla fine. Ma sono tante le rimostranze che i danesi potrebbero sollevare per quanto successo in quei minuti che hanno decretato la vittoria dell'Inghilterra, dalla manica larga dell'arbitro nel concedere il penalty fino al laser puntato negli occhi del portiere Kasper Peter Schmeichel.

Le immagini parlano chiaro: mentre Schmeichel si concentrava per neutralizzare il tiro di Harry Kane qualcuno dalla tribuna ha puntato un laser sui suoi occhi. Il portiere danese è comunque riuscito a intercettare la palla scagliata dal giocatore inglese ma non è riuscito a trattenerlo e così, sulla ribattuta, l'Inghilterra ha segnato il gol che le ha permesso di conquistare la finale a discapito della Danimarca. Il viso di Schmeichel è chiaramente colpito da una luce verde prima che Kane batta il rigore ed è difficile dire se senza quella distrazione il portiere sarebbe riuscito a parare completamente il tiro dell'inglese. Oltre ai due palloni in campo nell'azione che ha portato al rigore e alla concessione generosa da parte dell'arbitro, questo è un altro elemento che si aggiunge e getta ombre sulla vittoria dell'Inghilterra.