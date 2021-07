La puntura di Calhanoglu: "Il solo che mi voleva al Milan..."

Hakan Calhanoglu è pronto e carico per iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Inter. Il suo passaggio sull'altra sponda del Naviglio, però, non è stato gradito ai tifosi rossoneri che qualche giorno fa, una volta arrivato l'annuncio ufficiale del suo passaggio in nerazzurro, lo riempirono di insulti di ogni genere. Il 27enne turco ai microfoni di Dazn ha spiegato: "La trattativa per il passaggio dal Milan all'Inter? È andata molto veloce, grazie a Piero Ausilio...mi ha chiamato molte volte con il mio procuratore. Anche mister Inzaghi mi ha chiamato tante volte. Mi sono già sentito molto bene, con molte attenzioni, ciò che vuole ogni giocatore. Se ti chiamano e ti vogliono in una squadra che è già forte poi c’è una grande voglia di andare lì".

La puntura

L'ex calciatore del Bayer Leverkusen ha poi riservato una puntura al veleno al suo ex club: "Pioli? Lui era l’unico che mi voleva tanto al Milan. Però ha avuto rispetto di quanto ho deciso", l'attacco di Calha al Diavolo. "Il rumore lo fanno i tifosi, è normale, per un giocatore così è normale. Non sono il primo e neanche l’ultimo. Sono passati tanti giocatori da Milan a Inter e viceversa, per questo non sono né il primo né l’ultimo. Io volevo solo guardare in avanti al mio futuro, con grande rispetto al Milan. Io ho fatto tante cose per il Milan. Per quattro anni ho rispettato tutti quelli che mi conoscono sapevano tutto, però ho davanti una nuova avventura all’Inter e devo guardare in avanti. Non ho ancora parlato con Ibra, lo faremo presto" , la disamina lucida del turco che ha deluso ad Euro 2020 con la sua nazionale.

Pronto alla battaglia

Calhanoglu ha la qualità per ricoprire più ruoli nel centrocampo: da mezzala, al trequartista fino ad arrivare al regista all'accorrenza. Simone Inzaghi proverà a plasmarlo facendolo diventare il suo Luis Alberto: "Mi piace il 3-5-2. Da mezzala sinistra con Inzaghi ha giocato Luis Alberto, siamo simili per qualcosa. Del mister mi piace l’attenzione e come mi parla. Spero che in questo campionato ci divertiremo con i miei compagni. Abbassare la posizione? Senza sacrificio non ti regalano la maglia. Devo ascoltare quello che vuole il mister, c’è tempo e poi vediamo".

La voglia e la carezza

Il turco ha voluto dire grazie a Pioli e non vedel 'ora di sfornare assist per Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: "Devo ringraziare Pioli perché ha fatto un grande lavoro con me. Mi ha lasciato giocare nel mio ruolo, come voglio, per quello ho creato tante occasioni e assist. Pronto a ripetermi con Lukaku e Lautaro. Sto aspettando che tornino, non vedo l’ora di giocare con loro. Vogliamo divertire, ma prima dobbiamo conoscere il gioco, loro devono conoscere i miei movimenti e io i loro. Però speriamo che ci divertiremo".

Calhanoglu è stato acquistato per sostituire Christian Eriksen con l'ex Milan che ha riservato una carezza al suo compagno di squadra: "Ho un grande rispetto per Christian, è un giocatore che mi piace molto, abbiamo lo stesso ruolo. Lo aspettiamo tutti noi con un grande abbraccio, ha meritato tante cose. È un esempio, è un ragazzo molto simpatico, lo conosco tramite Kjaer, con cui ho parlato tanto di lui e a cui ho chiesto subito notizie. Speriamo di rivederlo qua presto".

