Qualche nuvola nasconde Luna Rossa: ritiro contro Emirates, riscatto coi francesi

La prima nel mare di Barcellona è stata una regata stregata per Luna Rossa Prada Pirelli che era al primo incontro con Emirates Team New Zealand. Era la «regata del giorno» in questa manifestazione di assaggio per la Louis Vuitton America's Cup numero 37. Dopo una buona partenza, un leggero e rimediabile vantaggio dei kiwi, la barca ha fatto splash: ferma in acqua. Checco Bruni e James Spithill sono rimasti «senza energia» e senza poter controllare la barca. La Luna si è rifatta nella seconda prova affrontata nella giornata (in realtà l'ultima), che la vedeva contro i francesi di Orient Express dove i due timonieri Quentin Delapierre e Kevin Peponnet hanno faticato a tenere in volo la barca e a partire dimostrando come i piccoli dettagli fanno tanto. Racconta Checco Bruni: «All'improvviso abbiamo perso il controllo della barca, per una ventina di secondi si è fermato tutto e non riuscivamo a navigare. Un problema elettrico, una mancanza di energia», ma fino a quel punto i kiwi non sembravano tanto più veloci. James Spithill non se ne fa un grande problema: «Avremmo voluto batterci meglio con Nex Zealand, ma sono cose che succedono, meglio ora, subito, all'inizio in una regata che vale poco. Ci siamo ritirati per avere il tempo di prepararci alla seconda prova. Siamo contenti della barca, ha begli spunti di velocità, teniamo il passo degli avversari. Comunque la strada è ancora lunga e abbiamo tutto lo spazio per migliorare». Una bella indicazione arriva da Tom Slingsby, timoniere americano: «Ci sentiamo veloci ma ci sono piaciute molto le manovre dei kiwi e di Luna Rossa, sono molto preparati, molto consistenti». Riepilogando i vincitori delle prime quattro regate sono Alinghi Red Bull Racing che ha battuto Orient Express, Emirates Team New Zealand che batte Luna Rossa, American Magic che batte Ineos Britannia, e infine Luna Rossa che batte i francesi. Quelli visti ieri sono anche i valori migliori in campo? Una volta si diceva: chi vince in Coppa si vede nei primi 5 minuti.

Purtroppo per i primi cinque minuti visti bisogna scrivere che i kiwi sono estremamente lucidi e preparati, i timonieri Peter Burling e Nathan Outteridge navigano bene, sempre in controllo della barca. Luna Rossa, nonostante il guaio elettrico resta tra i migliori in campo con gli americani. La strada, in realtà è lunga e alla fine verranno fuori i team più organizzati, strutturati.