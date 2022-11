Qualifiche a Valencia, deludono Bagnaia e Quartararo: in pole lo spagnolo Martin

Alla fine sono mancati proprio i due piloti più attesi, Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo: nessuno dei due partirà dalla prima fila. Il francese ci è andato vicino, all’ultimo giro aveva un ritardo ridicolo, appena 8 centesimi dal suo primo obiettivo: la prima fila. Ma sul traguardo ne aveva poi accumulati 21 e si è dovuto accontentare della seconda fila, con il quarto posto. Comunque meglio di Pecco, finito dietro con l’ottavo tempo.

Pole position al primo assalto per Jorge Martin a Valencia. Lo spagnolo targato Pramac la mette a segno in un minuto, 29 secondi e 621 millesimi. Con lui in prima fila Marc Marquez (+0.205) e Jack Miller (+0.213). Seconda e terza fila per i due piloti in lizza per il titolo. Quartararo segna il quarto tempo a 279 millesimi dalla vetta ed avrà a suo fianco Alex Rins e Maverick Vinales, Bagnaia l'ottavo a 428 millesimi: terza fila in compagnia di Brad Binder e Johann Zarco.

Nulla è definito, tutto è ancora aperto perché il francese ha il passo per puntare alla vittoria. La tensione ha senza ombra di dubbio giocato un ruolo pesante sull'atteggiamento e sulle prestazioni dei due protagonisti. Di sicuro Bagnaia ha accusato il momento. La pressione cresce di ora in ora. Su questo circuito ha vinto nel 2021 partendo dalla seconda posizione, ma qualcosa è cambiato, si capisce. Per ora ha fatto però la cosa più importante, evitare rischi inutili.

Bagnaia diventa campione se....

Arriva al traguardo prima di Quartararo oppure chiude 14°, a prescindere dal risultato di Quartararo. Per Bagnaia è sufficiente che Quartararo non vinca a Valencia: in questo caso, anche se il piemontese non dovesse conquistare punti, il francese non riuscirebbe comunque a superarlo in classifica (il distacco da Pecco è di 23 punti, la vittoria vale 25 punti). D'altronde Quartararo non ha mai vinto una delle ultime 6 gare di un Mondiale MotoGP. Ora gli serve una vittoria nell'appuntamento finale di questa stagione per provare a conservare il titolo. Cosa succede se arrivano a pari punti? Sarebbe il pilota Ducati a trionfare avendo vinto più gare di chiunque altro nel 2022 (7 successi, il Diablo è fermo a 3).

Paura per Bezzecchi

Il sabato di prove MotoGP inizia subito col brivido a Valencia, con la moto di Marco Bezzecchi avvolta dalle fiamme dopo appena due minuti dall'avvio della sessione. Tanta paura per il pilota del team Mooney VR46 protagonista di una caduta ad altissima velocità in curva 7 che lo ha portato a un lungo e pericoloso capitombolo sulla ghiaia. Ma ad avere la peggio è stata la sua Desmosedici che rimbalzando più volte, una volta fermata la sua corsa è stata avvolta dalle fiamme. Il pilota è tornato ai box e poi è sceso nuovamente in pista.

