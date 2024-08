Quando l'Italia fa squadra e punta in alto. Un poker a un passo dalla zona medaglie

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia fa squadra ai Giochi. Non ci sono soltanto le gioie individuali, ma gli azzurri si stanno esaltando nel collettivo. Sì, perché ben tre squadre, le due Nazionali di volley più il Settebello di pallanuoto, hanno strappato il pass per i quarti di finale. Dunque, a un passo dal sogno. È da vent'anni, peraltro, che il nostro tricolore non sventola più in alto di tutti: l'ultimo trionfo di squadra, infatti, risale addirittura ad Atene 2004, quando le tigri del Setterosa sconfissero la Grecia a casa loro.

Rispetto a Tokyo 2021, l'Italia si è presentata con una squadra in meno: da cinque a quattro, e con due sole discipline coinvolte, ossia pallanuoto e pallavolo. Su quest'ultima disciplina poniamo le maggiori speranze di titolo olimpico. Perché il cammino delle due formazioni, maschile e femminile, a Parigi 2024 fin qui è immacolato. E, cosa non di poco conto, perché le due Nazionali sono guidate da due tecnici che ci invidia tutto il mondo: Julio Velasco e Fefè De Giorgi. Entrambi sono ancora alla ricerca dell'oro a cinque cerchi così come tutta la pallavolo tricolore.

La squadra di Fefè De Giorgi sarà la prima delle squadre in campo. Già oggi, infatti, affronterà il Giappone (ore 13) alla South Paris Arena. Guarda caso, se dovesse superare il turno potrebbe ritrovare in semifinale i padroni di casa allenati da Andrea Giani, altro monumento della Generazione dei Fenomeni, che invece oggi pomeriggio troverà dall'altra parte della rete la Germania.

Affronterà invece la Serbia la formazione dell'argentino Velasco, che ieri mattina ha travolto 3-0 la Turchia di Daniele Santarelli, curiosamente il marito di una delle giocatrici azzurre, Monica De Gennaro. Il nome della prossima rivale di Egonu e compagne è stato deciso ieri dopo Brasile-Polonia, con le verdeoro che hanno vinto 3-0 e quindi si sono prese il primo posto nel tabellone. Domani tutto il programma dei quarti.

E che dire del Settebello. Oggi pomeriggio sfida la Grecia nell'ultima gara della fase a gironi con l'obiettivo di assicurarsi il primo posto. Anche la formazione di Campagna va alla ricerca dell'oro, per interrompere la maledizione che non vede gli azzurri su un gradino del podio da Barcellona '92, quando Sandro era ancora un giocatore (e fece l'assist decisivo per il titolo). Tre giorni fa, il 61enne siracusano ha tagliato il traguardo delle 500 panchine da ct del Settebello, festeggiate con un successo sulla Romania. Ma si guarda già avanti.

Va avanti con qualche affanno anche il Setterosa che ora affronterà l'Olanda.

Ieri le azzurre di Carlo Silipo hanno perso 13-11 con la Spagna e hanno poi dovuto attendere il risultato di Francia-Grecia: la vittoria delle elleniche per 11-4 non è bastata a loro per proseguire il torneo. Le squadre italiane completano così l'en plein ai quarti.