Quanto sei bella Roma... con De Rossi

Uno show nel segno della Lu-Pa. Che in questo caso non è il simbolo della Capitale ma l'acronimo di Lukaku e Dybala, in gol insieme per la seconda gara di fila, ma per la prima volta in Europa. Così, dopo la quaterna di Monza, la Roma di De Rossi ne sigla un'altra ben più pesante sul palcoscenico continentale contro il Brighton dell'amico De Zerbi e blinda la qualificazione ai quarti. La gara di ritorno al Falmer Stadium di giovedì prossimo rischia di essere una formalità.

Il tecnico dei giallorossi lo aveva detto alla vigilia: gli inglesi sono bravi e mettono in difficoltà le grandi della Premier League, ma sono capaci anche di prendere delle brutte imbarcate. Specie quando mancano tanti titolari. E così è stato ieri in un Olimpico ancora sold out e con uno spettatore d'eccezione in tribuna, l'argento iridato indoor di Glasgow nel lungo Mattia Furlani tifosissimo della Roma. Una Roma che piace, diverte e ha cambiato completamente pelle rispetto al periodo di Mourinho: niente isterismi, solo voglia di giocare al calcio, pressing per indurre l'avversario all'errore, oltre che capacità di sacrificio (ma quella c'era anche prima) nei momenti più delicati della sfida. Il poker inflitto alla «matricola» della fase a eliminazione diretta zeppa di ragazzini talentuosi è figlio di un atteggiamento troppo spregiudicato degli inglesi, che lasciano spazi infiniti alla Roma, e anche frutto di un lavoro di DDR che sta portando risultati importanti. La strada è lunga, ma i primi 50 giorni di De Rossi sono stati sorprendenti.

Dopo lo spavento iniziale con Ndicka che rischia l'autogol sul cross di Adingra, parte lo show romanista: primo gol europeo stagionale di Dybala con il brivido Var (il quinto nelle ultime 3 gare per la Joya), poi il 2-0 di Lukaku su errore di Dunk: per il belga è il 4° gol in sette sfide contro il Brighton e il 27° nella competizione, il settimo dell'annata in nove gare. Altri due fedelissimi e leader con Mourinho, Mancini e Cristante, chiudono il match nella ripresa con due reti sotto porta da attaccanti, nel frattempo Svilar aveva regalato due strepitosi interventi su Welbeck. La Roma vince così la quinta gara di fila in casa contro una squadra inglese (l'ultimo a fare il colpo all'Olimpico fu il City nel 2014).

Nella notte precedente la gara due tifosi del Brighton sono stati feriti con alcune coltellate alla coscia e poi rapinati: dopo l'aggressione hanno chiesto aiuto a un ristoratore che ha chiamato i soccorsi per condurli in ospedale. Non sono gravi.