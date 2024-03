"Questa Aprilia sarà l'alternativa al dominio dello squadrone Ducati"

Ci siamo. Domani a Losail, in Qatar, è già sprint race, e domenica via al primo Gp. Lo squadrone Ducati fa paura, il campione in carica Bagnaia è la lepre («rinnovo importante, così mi posso concentrare, voglio il tris» dice), e Marc Marquez neo ducatista cerca di nascondersi e fa pretattica «non mi sento ancora pronto per vincere...». Ma la domanda per tutti è una sola: quale sarà la moto in grado di sfidare la Rossa? Tra i candidati primeggia l'Aprilia diretta dal ceo Massimo Rivola. Negli ultimi test proprio in Qatar, la Casa di Noale si è messa in mostra con tre RS-GP nelle prime sei posizioni.

Sensazioni?

«Arriviamo fiduciosi, forti del buon lavoro svolto in Malesia e qui in Qatar».

Aprilia sarà della partita già domani e domenica?

«È quello a cui puntiamo. Siamo veloci e la moto migliorerà anche durante l'anno».

Aleix Espargaro è apparso molto competitivo.

«Aleix è stato finora il più concreto, forte anche delle sue tre vittorie ottenute in Argentina 2022, Gran Bretagna e Barcellona nel 2023. Nei test qui ha chiuso alle spalle di Bagnaia e Bastianini, per cui siamo fiduciosi».

Come hanno accolto i piloti il pacchetto 2024?

«Ad Aleix il pacchetto completo è piaciuto subito, Viñales ha fatto più fatica all'inizio, Oliveira è passato dalla RS-GP22 alla 24 facendo un grande salto perché le moto sono molto diverse soprattutto a livello aerodinamico, mentre Fernandez ha saltato Sepang e qui non ha spinto al massimo».

Quali sono le principali novità della RS-GP24?

«Direi gli abbassatori, sempre più importanti per avere un vantaggio in partenza e accelerazione».

Come vede gli equilibri in campo?

«In questo momento Ducati è un passo avanti. Sono convinto che Marc Marquez sarà subito della partita nella lotta per il titolo. Oltre agli ufficiali e Martin, abbiamo visto un Fabio Di Giannantonio in grande spolvero, non ancora Morbidelli. Anche noi ci saremo e qui in Qatar l'obiettivo è lottare con Ducati e KTM. Il nostro obiettivo è diventare un'alternativa a Ducati».

Honda e Yamaha?

«In questo momento stanno rincorrendo, ma penso che arriveranno, anche grazie al vantaggio delle concessioni».

La MotoGP sta crescendo molto, si può fare altro a livello di spettacolo?

«L'introduzione della Sprint race è stata vincente. Lo show offerto dalle moto è indubbio, credo però che tanto possa essere fatto ancora per avvicinare il nostro sport ai giovani, affinché possano fare un'esperienza diretta».

Tv: domani dir. Sky pole Motogp 12,40 (13,40 TV8), alle 17 Sprint (18 TV8). Domenica Gp alle 18 (TV8 21,45).