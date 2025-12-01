Queste sfide dimostrano quanto siamo mediocri

Se questo è il calcio offerto da chi guida la classifica c'è poco da divertirsi e invece rassegnarsi ad una mediocrità per nulla aurea. La Roma subisce la quarta sconfitta e perde il primo posto che lascia al Napoli, la squadra di Conte affianca il Milan mentre l'Inter si riavvicina ma trattasi di polvere, nebbia, non c'è una luce tecnica che dia fiducia. Poi le direzioni di gara aggiungono veleno. Da arbitro ad arbitrio è un attimo, sul problema è inutile stupirsi e protestare. Sarà sempre così, anzi si potrà peggiorare, la casta non accetta critiche, si rinchiude e si protegge, temendo di perdere potere, in tutti i campionati europei il problema è lo stesso ma si tratta di urla nel deserto, avvertimenti inascoltati. Tra le cose di campo, c'è qualcuno che mette in discussione Lautaro Martinez, un campione del mondo per gli smemorati. Due gol e palla al centro, paragoni con Mazzola e Boninsegna soltanto nei numeri, altra razza interista. Comunque è lo stesso qualcuno che continua a sorprendersi per le prestazioni di Luca Modric, non trovando campioni veri di casa nostra siamo capaci di stuzzicare quelli veri di marca straniera ecco perché, quando arriva poi la nazionale azzurra, scopriamo la modestia non soltanto dei calciatori ma anche delle nostre opinioni. È seria davvero la situazione della Fiorentina, mai una vittoria in 13 partite, penultima in classifica, contestata dai tifosi, con il Franchi, uno stadio cantiere, una proprietà con fastidiose voci di vendita, non si vede una soluzione immediata.

Lo stesso discorso, meno clamoroso, riguarda il Torino di Cairo che prende schiaffi dovunque, ha la peggiore difesa della serie A ma, per ovvi motivi editoriali, trova comprensione là dove, in altri tempi, sarebbe stato severamente criticato. Oggi il Bologna, contro la Cremonese, può confermare di essere la realtà fresca e divertente, insieme con il Como, agganciando l'Inter.