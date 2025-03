Rammarico Furlani: perde l'oro nel lungo per un solo centimetro

Ascolta ora 00:00 00:00

Un altro argento per Mattia Furlani. Il prodigio azzurro dell'atletica chiude secondo la finale del salto in lungo di Apeldoorn e regala alla spedizione italiana la prima medaglia degli Europei al coperto. Il 20enne laziale, già d'argento agli Europei all'aperto di Roma e ai Mondiali indoor di Glasgow, viene battuto soltanto dal bulgaro Bozhidar Sarâboyukov e per un solo centimetro (8,13 contro 8,12 dell'azzurro). La beffa arriva all'ultimo salto: il bulgaro scavalca Furlani, in quel momento in testa con lo spagnolo Lescay ma davanti per la seconda miglior misura, che poi non riesce a replicare e non va oltre l'8,09.

Va detto che stavolta c'è un pizzico di rammarico per il risultato della finale: sì, perché senza il campione olimpico, mondiale ed europeo in carica Miltiadis Tentoglou l'occasione di portare a casa il titolo era davvero ghiotta. Specialmente perché il baby reatino, bronzo a Parigi l'estate scorsa, si è presentato nella terra dei tulipani con tutti i favori del pronostico, essendo accreditato della miglior prestazione mondiale stagionale (8.37 metri a Torun) e ottenuta peraltro nel giorno della prima vittoria sul rivale greco.

Non finisce con Furlani. Sì, perché oggi altri saltatori azzurri puntano al colpo grosso. A partire da Larissa Iapichino, che alle 20.29 va alla ricerca di una medaglia nel lungo. Riflettori puntati anche sulla finale del triplo maschile, con Andrea Dallavalle e il bronzo olimpico Andy Diaz in gara all'inizio del programma pomeridiano (18.40). Attenzione anche al salto in alto (20.

09) con il 19enne Matteo Sioli e Manuel Lando, compagni di stanza della camera 141, pronti a spiegare le ali prendendo spunto da Gimbo Tamberi e Stefano Sottile. Infine, i 60 uomini (21.40), dove non ci sarà il primatista europeo Jacobs ma è presente il campione in carica Ceccarelli, e i 400 donne (21.50) con Alice Mangione. Tv: RaiSport e SkySport.