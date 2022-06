Raspadori & Co., azzurri con la valigia

Una Nazionale sul mercato. Sono parecchi gli Azzurri con la valigia in mano e pronti a cambiare maglia durante il mercato estivo. A partire da Gianluca Scamacca, per il quale all'estero c'è la fila: Arsenal e PSG hanno già sondato il terreno per il goleador del Sassuolo, che però preferirebbe restare in Serie A. Per strapparlo agli emiliani servono 45 milioni. Destino simile per il compagno di reparto e di squadra Giacomo Raspadori, vecchio pallino della Juventus anche se i 30-35 milioni chiesti da Carnevali sono ritenuti eccessivi dalle parti della Continassa. Tanto che i bianconeri stanno lavorando all'ennesimo ritorno di Alvaro Morata: possibile un nuovo prestito dall'Atletico Madrid visto che l'offerta da 15 milioni più bonus per il riscatto è stata ritenuta bassa dai Colchoneros.

A proposito dei talenti Made in Sassuolo: c'è la Roma in pole position per il centrocampista Davide Frattesi. I capitolini vantano il 30% sulla rivendita e vogliono sfruttare questo aspetto per riportare all'ovile il classe 1999 risparmiando sui 20-25 milioni della valutazione fissata dai neroverdi. Restando in tema di centrocampisti, il destino di Tommaso Pobega e Sandro Tonali appare chiaro: entrambi faranno parte del Milan targato 2022/23. Il primo rientrerà dal prestito al Torino e nei prossimi giorni rinnoverà fino al 2026 con adeguamento dell'ingaggio a 1 milione netto all'anno più bonus; mentre l'ex Brescia avrà un ruolo sempre più centrale nel progetto rossonero con tanto di prolungamento fino al 2027 in arrivo. Avanti insieme col Diavolo: il motto vale pure per Alessandro Florenzi per sarà riscattato dalla Roma per circa 3 milioni (contratto fino al 2025). Chi invece potrebbe spostare la residenza di qualche chilometro senza cambiare regione è Matteo Pessina: il centrocampista offensivo dell'Atalanta è l'oggetto dei desideri del Monza targato Berlusconi-Galliani, che strizza l'occhio anche all'enfant prodige Willy Gnonto (Zurigo), sul quale c'è da tempo il pressing di Ajax e PSV.

Dirà invece addio alla Serie A il centrale Luiz Felipe, che lascia la Lazio a parametro zero per approdare al Betis Siviglia (contratto quadriennale da 3 milioni annui). In bilico anche il futuro di Acerbi con i biancocelesti: il centrale piace al Monza ed è stato proposto (per ora senza successo) a Juventus e Inter.