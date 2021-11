Il Milan può risolvere tutti i problemi in porta: sprint di Maignan

Finalmente arrivano buone notizie dall'infermeria per il Milan di Stefano Pioli: il portiere francese Mike Maignan sta bruciando le tappe del rientro e il suo ritorno tra i pali è sempre più vicino.

Dall'operazione al polso sinistro del 13 ottobre scorso, subita dopo la vittoria della Nations League con la Francia, necessaria per rimediare alla lesione al legamento riportata in Champions contro il Liverpool sembrava dovessero passare almeno due mesi, invece il portiere rossonero è clinicamente guarito e molto presto tornerà in campo. Il Corriere della Sera ha rivelato l'importante notizia: lo staff medico del dottor Mazzoni è riuscito ad abbattere i tempi di recupero da 10 a 6 settimane dopo la lesione al polso.

A far sperare i tifosi in un ritorno in campo anticipato era stato lo stesso Maignan nei giorni scorsi, attraverso un post criptico sui propri profili social con la didascalia: "Tic Tac. Il mio rientro ti soprenderà" , svelando anche il pestone ricevuto da Luis Suarez, sfuggito alle telecamere durante il match di San Siro contro l'Atletico Madrid. Da qualche giorno il numero uno si sta allenando con sempre crescente continuità, non sente più dolore al polso operato e ha ottenuto per questo il via libera del chirurgo al rientro in campo.

Anche senza Maignan la squadra di Pioli ha proseguito a macinare punti, grazie anche alle prestazioni di Ciprian Tatarusanu, che ha garantito un rendimento affidabile prima della sconfitta di Firenze. Il portiere rumeno si è messo in luce parando un rigore a Lautaro Martinez nel derby, ma nel match successivo la mancata presa su un corner ha favorito il gol di Duncan che ha permesso alla Fiorentina di sbloccare il risultato. Di fatto però a sentire la mancanza del portiere francese è stato tutto il reparto arretrato che ultimamente ha perso più di un colpo (praticamente solo contro il Torino il Milan non ha subito gol nelle ultime gare ndr).

Adesso la palla in ogni caso è passata tra le mani dei medici rossoneri e di Pioli. Insieme osserveranno gli ulteriori progressi che Maignan farà nel corso di questa settimana e decideranno quando mandarlo in campo. Difficile il rientro già nel prossimo weekend contro il Sassuolo. Più probabile possa avvenire nella trasferta di Marassi contro il Genoa del grande ex Shevchenko o contro la Salernitana sabato 4 dicembre. C'è ottimismo ma servirà molta cautela. Il countdown è già iniziato.

