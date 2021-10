Reina colpito da una monetina e il gol nel recupero: l'infuocato finale di Atalanta-Lazio

Finale di partita infuocato a Bergamo: nei minuti di recupero del match tra Atalanta e Lazio, Pepe Reina è stato colpito in testa da una monetina lanciata dalla curva alle sue spalle. Nonostante il colpo subito, il portiere della Lazio torna a giocare e subisce dopo qualche istante la rete del definitivo 2-2 di Marten De Roon.

Gol, spettacolo e tensioni nel primo anticipo dell'undicesima giornata del campionato di Serie A. Tra una squadra che fatica tanto a vincere in casa e un'altra che in trasferta aveva raccolto appena 4 punti sinora, il risultato più logico non poteva che essere il pareggio. Alla fine è andata proprio così, dal Gewiss Stadium Atalanta e Lazio escono con un punto a testa che lascia sostanzialmente inalterata la classifica, in attesa degli impegni delle altre. Un 2-2 pirotecnico con grandissime emozioni proprio nei minuti finali del match.

La ricostruzione

Siamo nelle fasi conclusive di una partita incandescente. L'Atalanta spinge a caccia del pareggio mentre la Lazio di Sarri prova a difendere la rete di vantaggio. Gasperini ha schierato tutta l'artiglieria pesante con Muriel, Malinovskyi, Piccoli e Zapata contemporaneamente. I nerazzurri ci provano ma il gol non arriva, a quel punto la terza sconfitta casalinga della stagione.

Al minuto '91 Reina fa passare qualche secondo di troppo prima di un rinvio, aveva tardato la ripresa del gioco per togliere dal campo una serie di oggetti lanciati in campo, incluso un rotolo di scotch. L'arbitro Guida lo ammonisce per perdita di tempo ma in quell'istante l'ex portiere del Napoli viene centrato in pieno da una monetina. Reina resta in ginocchio per qualche secondo, poi si rialza e senza troppi problemi torna a giocare. Subito dopo però, allo scadere del recupero, De Roon su sponda di Demiral trova il bersaglio grosso, dove il numero uno laziale non può arrivare.

Un episodio che ha rievocato quanto avvenne sull'allora Comunale di Bergamo durante la stagione 89/90 nella partita Atalanta-Napoli. In quel caso però la monetina che colpì il brasiliano Alemão, consegnò a Maradona e compagni, oltre alla vittoria a tavolino anche un pezzo di scudetto sul Milan di Arrigo Sacchi. Va da sé che anche stavoltà le polemiche non mancheranno e l'Atalanta con ogni probabilità sarà sanzionata dal Giudice sportivo per quell'increscioso lancio di oggetti contro Reina.

