Per riprovarci dare più valore ai campioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Game over, la settima sfida di Patrizio Bertelli, la sesta realmente portata in acqua, è finita con una sconfitta purtroppo senza appello. Luna Rossa Prada Pirelli non è riuscita a ribaltare il risultato nella finale di Louis Vuitton Cup e il Challenger della 37 America's Cup è Ineos Britannia condotta da Sir Ben Ainslie e finanziata da Sir Jim Ratfcliffe l'imprenditore privato più ricco del Regno Unito. Erano, anzi eravamo, in tanti a puntare su Luna Rossa con il desiderio di raccontare la bella favola del massimo trofeo velico che arriva finalmente in Italia in uno dei nostri porti: forse Cagliari, forse Napoli o Trieste, chissà. Ma lo sport è crudele, e sono bastate poche ma determinanti incertezze, qualche rottura e una squadra in formissima condotta da un campione con tanto oro al collo in un momento magico a cambiare prospettiva.

Sir Ben Ainslie è stato finora un timoniere (e c'erano pochi dubbi) e CEO del team molto leader e molto bravo. Ben è l'unico in questa pattuglia di sfidanti a essere insieme queste due figure, un modello scomparso da tempo, lo erano Paul Cayard, Dennis Conner, Francesco de Angelis, Iain Murray. Forse la radice del suo successo va proprio cercata nel suo modo di essere campione e fuoriclasse, qualche volta esuberante nell'ego, ma di certo un duro «la mia qualità migliore è prendere buone decisioni sotto pressione». Fin qui ne ha sbagliate poche, compresa quella di scegliere come spalla un timoniere maturo ma giovane come Dylan Fletcher.

Nel campo italiano si è scelta un'altra strada: essere un team dove i caratteri forti non sono graditi.

Ma qui è la contraddizione e forse il motivo per cui è finita un po' di sabbia negli ingranaggi: i campioni sono spesso egoriferiti e in qualche modo bisogna lasciargli spazio. Ogni team ha il suo metodo e forse in una prossima campagna Luna Rossa può cambiare un poco il suo. Qualcosa che somiglia al dare più valore ed esposizione agli uomini.