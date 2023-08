Rischio Max per Allegri: vuole Lukaku a ogni cost. (Ma i tifosi non ci stanno)

Per qualcuno è una follia. Per altri un azzardo o quanto meno un'operazione spericolata. Pochi condividono, ancora meno quelli che applaudono. La Juventus e Max Allegri però tirano dritto: vogliono Lukaku e probabilmente lo avranno. Anche a costo di sacrificare Vlahovic, destinato a diventare pedina di scambio e a vestire la maglia del Chelsea contribuendo a risanare parzialmente i conti della società bianconera: a favore di quest'ultima ci sarebbe infatti un conguaglio ancora da definire nel dettaglio, ma che si aggirerà intorno ai 35-40 milioni di euro. Per le asfittiche casse della Juventus alle prese con un rosso di circa 120 milioni sarebbe una manna dal cielo, al netto però di un rendimento sul campo che sarebbe tutto da verificare. Perché non va nemmeno nascosto che si sta parlando di un attaccante classe 1993 e di uno che è nato nel 2000, quest'ultimo considerato fino a pochi mesi da Allegri «all'altezza di Haaland e Mbappé». Poi però, dopo avere spinto la società ad acquistarlo dalla Fiorentina per un'ottantina di milioni, lo stesso tecnico bianconero ha forse toccato con mano la difficoltà a farlo rendere per quanto sperato. Qualche guaio fisico di troppo ha fatto il resto: Vlahovic (14 gol nelle 42 partite della scorsa stagione) si è immalinconito, la scintilla con il suo attuale allenatore si è affievolita e la necessità di far quadrare i conti porterà quasi di sicuro alla fine di un rapporto logoratosi in fretta. I tifosi, manco a dirlo, stanno dalla parte di DV9: lo hanno accolto come l'erede di Cristiano Ronaldo e non va nemmeno dimenticato che era stata la stessa società a chiedergli di indossare inizialmente l'iconica maglia numero 7 e imputano proprio ad Allegri la responsabilità di un rendimento non all'altezza. Il feeling tra il tecnico toscano e la piazza è del resto ai minimi storici da mesi e non è un segreto che, al di là dei mancati risultati, il gioco espresso dalla Signora non ha soddisfatto i tifosi, la cui fiducia sarà ulteriormente messa a dura prova se andrà in porto lo scambio Vlahovic-Lukaku. A rendere il tutto ancora più folle calcisticamente parlando ci sarà/sarebbe poi il pessimo rapporto che il belga ha sempre avuto con la tifoseria bianconera, compresa l'esultanza di pochi mesi fa che aveva portato prima alla sua squalifica e poi alla revoca della stessa.

Ci si sta insomma avvicinando a una sorta di operazione antipatia, caldeggiata da un tecnico che si giocherà tutto e che buona parte della piazza già sopporta a stento. In mezzo, il neo arrivato dt Giuntoli: «obbligato» ad accontentare il suo allenatore e a rimettere in sesto i conti di cui sopra.

Fare di necessità virtù è la sola strada percorribile, sperando di poter lottare per lo scudetto e tornando subito in Champions: con Lukaku e non più Vlahovic al centro dell'attacco. E se si dovesse trovare la quadra con il Chelsea, quella di questa notte contro il Real Madrid di Ancelotti (ore 1,30 diretta Dazn e Sky) potrebbe essere l'ultima del serbo con la maglia della Juventus.